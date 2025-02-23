https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html

Шольц признал поражение социал-демократов на выборах

Шольц признал поражение социал-демократов на выборах - РИА Новости, 23.02.2025

Шольц признал поражение социал-демократов на выборах

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг, трансляцию выступления вел телеканал ZDF. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:48:00+03:00

2025-02-23T20:48:00+03:00

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олаф шольц

германия

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фридрих мерц

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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг, трансляцию выступления вел телеканал ZDF."Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах. <...> В этот раз результат выборов плохой, и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", — заявил Шольц.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует на выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%."Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", — добавил Шольц.Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83%.

https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олаф шольц, германия, в мире, хдс/хсс, фридрих мерц