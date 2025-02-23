Шольц признал поражение социал-демократов на выборах
Олаф Шольц признал поражение социал-демократов на выборах в бундестаг
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг, трансляцию выступления вел телеканал ZDF.
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"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах. <...> В этот раз результат выборов плохой, и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", — заявил Шольц.
По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует на выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%.
"Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", — добавил Шольц.
Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83%.
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