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Шольц признал поражение социал-демократов на выборах - РИА Новости, 23.02.2025
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20:48 23.02.2025 (обновлено: 21:32 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html
Шольц признал поражение социал-демократов на выборах
Шольц признал поражение социал-демократов на выборах - РИА Новости, 23.02.2025
Шольц признал поражение социал-демократов на выборах
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг, трансляцию выступления вел телеканал ZDF. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:48:00+03:00
2025-02-23T21:32:00+03:00
олаф шольц
германия
в мире
хдс/хсс
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг, трансляцию выступления вел телеканал ZDF.&quot;Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах. &lt;...&gt; В этот раз результат выборов плохой, и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов&quot;, — заявил Шольц.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует на выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%."Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", — добавил Шольц.Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83%.
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олаф шольц, германия, в мире, хдс/хсс, фридрих мерц
Олаф Шольц, Германия, В мире, ХДС/ХСС, Фридрих Мерц
Шольц признал поражение социал-демократов на выборах

Олаф Шольц признал поражение социал-демократов на выборах в бундестаг

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг, трансляцию выступления вел телеканал ZDF.
«

"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах. <...> В этот раз результат выборов плохой, и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", — заявил Шольц.

По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует на выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%.
"Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", — добавил Шольц.
Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83%.
Женщина бросает конверт с бюллетенем в урну во время досрочного голосования на выборах в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Процедура парламентских выборов в Германии
Вчера, 00:42
 
Олаф ШольцГерманияВ миреХДС/ХССФридрих Мерц
 
 
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