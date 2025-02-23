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Шольц и Мерц проголосовали на выборах в Германии

Шольц и Мерц проголосовали на выборах в Германии - РИА Новости, 23.02.2025

Шольц и Мерц проголосовали на выборах в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц отдали свои... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:32:00+03:00

2025-02-23T14:32:00+03:00

2025-02-23T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц отдали свои голоса на избирательных участках, сообщает газета Bild. Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. По опросам, социал-демократы (СДПГ) Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Вскоре после 11.00 (13.00 мск - ред.) федеральный канцлер Олаф Шольц... проголосовал в Потсдаме. Он пришел на избирательный участок со своей женой Бриттой Эрнст... Вскоре после канцлера Олафа Шольца в воскресенье свой голос также отдал главный кандидат от Союза (ХДС/ХСС - ред.) Фридрих Мерц", - пишет газета. Ранее телеканал NTV сообщил, что кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель проголосовала на выборах по почте еще несколько дней назад.

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в мире, германия, потсдам, олаф шольц, фридрих мерц, алиса вайдель, хдс/хсс