https://ria.ru/20250223/serbiya-2001127905.html

В Сербии почтили память русских воинов

В Сербии почтили память русских воинов - РИА Новости, 23.02.2025

В Сербии почтили память русских воинов

В столице Сербии послы РФ, Белоруссии, представители минобороны Сербии и местных властей в День защитника Отечества возложили венки к памятникам... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:44:00+03:00

2025-02-23T14:44:00+03:00

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БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. В столице Сербии послы РФ, Белоруссии, представители минобороны Сербии и местных властей в День защитника Отечества возложили венки к памятникам воинам-освободителям во Второй мировой войне и русским солдатам и офицерам Первой мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. В День защитника Отечества сотрудники диппредставительства РФ во главе с послом Александром Боцан-Харченко, посол Белоруссии Сергей Малиновский с дипломатами, руководство военных атташатов РФ и Белоруссии, представители минобороны Сербии, властей республики и администрации Белграда, члены ветеранских и общественных организаций, возложили венки и цветы к мемориалам русских и советских воинов Первой и Второй мировой войн в центре сербской столицы. Возложение началось в 10.00 (12.00 мск) у комплекса Освободителям Белграда, где покоятся вместе советские и югославские воины-освободители и горит Вечный огонь. Перед мемориалом был построен почетный караул гвардии армии Сербии, военный оркестр исполнил сербский, российский и белорусский гимны. Венки и цветы были торжественно возложены к мемориалу, Вечному огню и памятнику красноармейцу. Затем делегации перешли к памятнику над усыпальницей с останками русских солдатов и офицеров близ Иверской часовни, где также возложила венки. Перед памятником также был построен почетный караул сербских военных. "Русский некрополь" в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища, где находится несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысячи русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны. Запланировано возложение венков к памятнику советским военным на горе Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html

https://ria.ru/20250223/moldaviya-2001125369.html

https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001111308.html

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Возложение венков к мемориалам русских и советских воинов в Сербии В Сербии почтили память русских воинов Первой и Второй мировых войн. 2025-02-23T14:44 true PT0M44S

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в мире, белград (город), югославия, сербия, александр боцан-харченко, иосип броз тито, день защитника отечества, россия, ссср