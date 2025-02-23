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Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2025
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22:46 23.02.2025 (обновлено: 23:08 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/sanktsii-2001175762.html
Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против России
Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2025
Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против России
Новая Зеландия вводит дополнительный пакет санкций, направленный против России, а также объявляет о взносе в размере 3 миллионов долларов в фонд восстановления... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:46:00+03:00
2025-02-23T23:08:00+03:00
санкции в отношении россии
россия
новая зеландия
украина
владимир путин
ким чен ын
всемирный банк
в мире
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ДЖАКАРТА, 23 фев - РИА Новости. Новая Зеландия вводит дополнительный пакет санкций, направленный против России, а также объявляет о взносе в размере 3 миллионов долларов в фонд восстановления Украины, заявил глава МИД страны Уинстон Питерс."Эти дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций", - заявил Питерс, его слова приводятся в сообщении, размещенном на сайте МИД Новой Зеландии.На сайте МИД Новой Зеландии уточняется, что новый пакет санкций включает 27 физических и 25 юридических лиц. В их число входят российские компании, связанные с экспортом энергоносителей из России, а также высшие военнослужащие КНДР, якобы причастные к оказанию помощи России.Министр также объявил о дополнительном взносе в размере 3 миллионов долларов в управляемый Всемирным банком Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ для Украины.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
https://ria.ru/20250223/sanktsii-2001070841.html
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санкции в отношении россии, россия, новая зеландия, украина, владимир путин, ким чен ын, всемирный банк, в мире, кндр (северная корея)
Санкции в отношении России, Россия, Новая Зеландия, Украина, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Всемирный банк, В мире, КНДР (Северная Корея)
Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против России

Глава МИД Питерс: Новая Зеландия вводит дополнительные санкции против России

© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 23 фев - РИА Новости. Новая Зеландия вводит дополнительный пакет санкций, направленный против России, а также объявляет о взносе в размере 3 миллионов долларов в фонд восстановления Украины, заявил глава МИД страны Уинстон Питерс.
"Эти дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций", - заявил Питерс, его слова приводятся в сообщении, размещенном на сайте МИД Новой Зеландии.
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На сайте МИД Новой Зеландии уточняется, что новый пакет санкций включает 27 физических и 25 юридических лиц. В их число входят российские компании, связанные с экспортом энергоносителей из России, а также высшие военнослужащие КНДР, якобы причастные к оказанию помощи России.
Министр также объявил о дополнительном взносе в размере 3 миллионов долларов в управляемый Всемирным банком Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ для Украины.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Санкции в отношении РоссииРоссияНовая ЗеландияУкраинаВладимир ПутинКим Чен ЫнВсемирный банкВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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