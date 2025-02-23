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Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2025
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03:22 23.02.2025 (обновлено: 08:52 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/sanktsii-2001070841.html
Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против России
Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2025
Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против России
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал самый большой пакет санкций против России с начала конфликта на Украине, передает Франс Пресс. РИА Новости, 23.02.2025
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2025-02-23T08:52:00+03:00
россия
великобритания
украина
владимир путин
дэвид лэмми
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал самый большой пакет санкций против России с начала конфликта на Украине, передает Франс Пресс."Завтра (в понедельник. — Прим. ред.) я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — цитирует агентство заявление политика.Газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве ранее сообщала, что 24 февраля Лондон объявит о новом пакете помощи Киеву и ограничительных мерах против Москвы.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001037996.html
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россия, великобритания, украина, владимир путин, дэвид лэмми, нато, в мире
Россия, Великобритания, Украина, Владимир Путин, Дэвид Лэмми, НАТО, В мире
Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против России

Глава МИД Великобритании Лэмми объявит о большом пакете санкций против России

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал самый большой пакет санкций против России с начала конфликта на Украине, передает Франс Пресс.
"Завтра (в понедельник. — Прим. ред.) я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — цитирует агентство заявление политика.
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Вчера, 20:27
Газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве ранее сообщала, что 24 февраля Лондон объявит о новом пакете помощи Киеву и ограничительных мерах против Москвы.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияВеликобританияУкраинаВладимир ПутинДэвид ЛэммиНАТОВ мире
 
 
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