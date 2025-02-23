https://ria.ru/20250223/sanktsii-2001070841.html

Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против России

Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2025

Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против России

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал самый большой пакет санкций против России с начала конфликта на Украине, передает Франс Пресс. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:22:00+03:00

2025-02-23T03:22:00+03:00

2025-02-23T08:52:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал самый большой пакет санкций против России с начала конфликта на Украине, передает Франс Пресс."Завтра (в понедельник. — Прим. ред.) я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — цитирует агентство заявление политика.Газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве ранее сообщала, что 24 февраля Лондон объявит о новом пакете помощи Киеву и ограничительных мерах против Москвы.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001037996.html

https://ria.ru/20250221/sanktsii-2000867643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, великобритания, украина, владимир путин, дэвид лэмми, нато, в мире