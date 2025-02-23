https://ria.ru/20250223/rossiya-2000990617.html

Российский рубль ждут новые проблемы

Российский рубль ждут новые проблемы - РИА Новости, 23.02.2025

Российский рубль ждут новые проблемы

Рубль в последние недели особенно сильно радует россиян. Доллар стоит уже почти 88 рублей, евро — 92 рубля. Тогда как еще недавно, в середине декабря,... РИА Новости, 23.02.2025

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аналитика

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Рубль в последние недели особенно сильно радует россиян. Доллар стоит уже почти 88 рублей, евро — 92 рубля. Тогда как еще недавно, в середине декабря, официальный курс доллара превышал 102 рубля, а евро был выше 106 рублей. Новости о первых шагах России и США на пути к мирному соглашению по Украине подтолкнули курс рубля к укреплению.Однако на самом деле валюты начали слабеть еще с начала года. В итоге доллар и евро с нового года потеряли до 22 процентов к рублю, из них за десять дней после 12 февраля — семь-восемь процентов. Именно 12 февраля началось более активное укрепление рубля на фоне новостей о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и США.Далее хорошие новости не иссякали: переговоры идут, риторика США резко изменилась, отношение к украинскому президенту Зеленскому тоже. Шутка ли — американский президент называет Зеленского диктатором и не пускает его участвовать в переговорах с Россией, потому что его время истекло.Плохая новость для рубля в том, что никаких фундаментальных факторов для его укрепления нет. Весь этот рост с начала года — спекулятивный, то есть основан на геополитических ожиданиях инвесторами скорого завершения конфликта на Украине. Сначала рынок поверил заявлениям Дональда Трампа, которые он делал еще до инаугурации, что он быстро решит украинский вопрос. В середине февраля наступил новый этап — старт переговоров, и ожидания еще больше укрепились, что нашло отражение в более быстром укреплении рубля. Теперь все ждут этапа начала практической реализации достигнутых договоренностей.Проблема в том, что пока стороны еще ни о чем не договорились, а сколько времени займет этот этап, сейчас не знает никто. Министр финансов США Скотт Бессент впервые заявил, что Россия может рассчитывать на некоторое смягчение санкций со стороны США в случае переговоров по Украине. При этом не исключил и варианта ужесточения санкций против России в зависимости от результатов переговоров.Это означает, что укрепление рубля, основанное на спекулятивных ожиданиях мирного решения украинского конфликта, может скоро сойти на нет. Оно просто выдохнется. Экономисты считают, что запала на рост курса у рубля хватит ненадолго: максимум на неделю до первых чисел весны. И то благодаря тому, что поддержку спекулятивному росту рубля уже начал оказывать налоговый период. На 25 и 28 февраля придется пик налоговых платежей от экспортеров, когда они будут продавать по максимуму валюту и выходить в рубль, чтобы оплатить фискальные платежи в бюджет. Это поможет рублю еще немного подрасти.Но как только налоговый период завершится, рубль может начать слабеть. Это сейчас базовый, то есть наиболее вероятный, прогноз у аналитиков. Рубль может вернуться в прежний диапазон и торговаться в районе 95-105 рублей за доллар. Постоянная хорошая новостная повестка по взаимодействию США и России будет способствовать удержанию рубля по нижней границе: 95-100 рублей.Но чтобы курс рубля продолжил снижаться после 1 марта, надо, чтобы Россия и США перешли к активным практическим действиям, то есть к заморозке части санкций. Об отмене скопом всех санкций речи, конечно, не идет. Этот процесс будет медленным, точечным, и какие-то санкции могут быть даже никогда не сняты. Например, запреты в нефтегазовой сфере отменят точно в последнюю очередь. Украина Украиной, но Россия на рынке углеводородов — прямой конкурент США. При этом Америка намерена удвоить свои мощности по СПГ к 2028 году, так что ей точно не нужны ни российский трубопроводный газ, ни российский сжиженный газ на любых рынках.Но вот в снятии финансовых санкций заинтересованы обе стороны. Трампу в этом вопросе тоже легче пойти на уступки, потому что заморозка финансовых санкций поможет в том числе восстановлению силы доллара на мировом рынке, а это тоже было одним из обещаний нового президента.Вот если через неделю или в ближайшее время мы увидим хоть какое-то смягчение финансовых санкций в отношении России на практике, то рубль может продолжить укрепление в районе 70-80 рублей. Но в такой сценарий пока мало кто верит.Даже если этот не самый вероятный сценарий сбудется, то дальше встанет вопрос: удастся ли надолго сохранить рубль крепким? Надо понимать, что российской экономике и бюджету рубль по 70 за доллар не нужен, так как это приведет к слишком большому дефициту бюджета, то есть недополучению доходов. Если бы при этом еще очень сильно выросла в цене российская нефть Urals, снизились издержки за фрахт танкеров и поставку нефти, а также испарилась санкционная скидка, тогда крепкий рубль можно было потерпеть подольше. Но на нефть рассчитывать не приходится: спрос в Китае — а это главный покупатель — снижается, а снятия санкций против нефтегазовой сферы России вообще никто не ждет.Для понимания: бюджет России в этом году сверстан с небольшим дефицитом в полпроцента ВВП — исходя из того, что средний по году курс рубля будет 96,5 при цене на нефть 69,7 доллара. Нефть Urals уже сейчас стоит меньше на 3,2 доллара — 66,5 доллара за баррель, и перспективы для ее роста пока отсутствуют. Еще и ОПЕК+ уже давно хочет снизить квоты и нарастить добычу, да и Трамп топит за рост добычи и снижение нефтяных котировок. А рубль сейчас стоит на 8,5 рубля меньше, чем заложено в бюджете (88 против 96,5). А при такой дешевой нефти, наоборот, нужен более слабый рубль, чтобы бюджет получал запланированные доходы.Поэтому как ни крути, но крепкий рубль по 70-80 за доллар может сильно навредить бюджету и экономике России. Где потом искать деньги, чтобы закрыть дефицитную дыру? Это сделает более уязвимой экономику страны, что опасно даже в условиях потепления взаимоотношений с США. Завершение конфликта на Украине — это прекрасно, но не означает, что борьба США за место под солнцем в мировой экономике и торговле остановится. Может быть, Трамп испугался как раз того, что их основной конкурент Китай слишком близился с Россией и стал одним из главных бенефициаров конфликта, отсюда и такая спешка закрыть украинский вопрос.Поэтому в целом, даже если первое полугодие 2025 года будет для рубля благоприятным и курс будет удерживаться ниже 95 за доллар, во втором полугодии курс придется поднять до 100-105, чтобы избежать проблем с бюджетом и уязвимостью российской экономики. Но таких четких курсовых линий, скорее всего, не будет: курс может шатать в зависимости от того, как идут переговоры с США.

https://ria.ru/20250220/valyuta-2000614903.html

https://ria.ru/20250220/rubl-2000431271.html

https://ria.ru/20250215/ekonomika-1999517984.html

https://ria.ru/20250214/stavka-1999399560.html

https://ria.ru/20250214/trudnosti-1999254576.html

https://ria.ru/20250211/dollar-1998615133.html

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аналитика, россия, сша, дональд трамп, скотт бессент, украина, рубль