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В США объяснили решение Трампа начать диалог с Россией - РИА Новости, 23.02.2025
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04:08 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/ritter-2001073689.html
В США объяснили решение Трампа начать диалог с Россией
В США объяснили решение Трампа начать диалог с Россией - РИА Новости, 23.02.2025
В США объяснили решение Трампа начать диалог с Россией
Президент США Дональд Трамп пошел на диалог с Россией, чтобы избежать новой эскалации конфликта на Украине и возможной ядерной войны, заявил бывший американский РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T04:08:00+03:00
2025-02-23T04:08:00+03:00
в мире
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дональд трамп
скотт риттер
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошел на диалог с Россией, чтобы избежать новой эскалации конфликта на Украине и возможной ядерной войны, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала India &amp; Global Left."Единственный логичный путь. Продолжение политики администрации Байдена привело бы к ядерной войне. Россия имеет экзистенциальные интересы в Украине. Если бы коллективный Запад продолжил эскалацию конфликта, это привело бы к одному печальному результату", — сказал РиттерКроме того, отставной разведчик заявил, что президент США заинтересован в создании прочных деловых отношений с Москвой.Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, скотт риттер, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Владимир Путин
В США объяснили решение Трампа начать диалог с Россией

Риттер: продолжение политики Байдена привело бы к ядерной войне

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошел на диалог с Россией, чтобы избежать новой эскалации конфликта на Украине и возможной ядерной войны, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала India & Global Left.
"Единственный логичный путь. Продолжение политики администрации Байдена привело бы к ядерной войне. Россия имеет экзистенциальные интересы в Украине. Если бы коллективный Запад продолжил эскалацию конфликта, это привело бы к одному печальному результату", — сказал Риттер
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США
20 февраля, 08:00
Кроме того, отставной разведчик заявил, что президент США заинтересован в создании прочных деловых отношений с Москвой.
Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Трамп уверен в сделке по завершению конфликта на Украине уже на этой неделе
02:11
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСкотт РиттерВладимир Путин
 
 
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