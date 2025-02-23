https://ria.ru/20250223/ritter-2001073689.html

В США объяснили решение Трампа начать диалог с Россией

В США объяснили решение Трампа начать диалог с Россией - РИА Новости, 23.02.2025

В США объяснили решение Трампа начать диалог с Россией

Президент США Дональд Трамп пошел на диалог с Россией, чтобы избежать новой эскалации конфликта на Украине и возможной ядерной войны, заявил бывший американский РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T04:08:00+03:00

2025-02-23T04:08:00+03:00

2025-02-23T04:08:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошел на диалог с Россией, чтобы избежать новой эскалации конфликта на Украине и возможной ядерной войны, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала India & Global Left."Единственный логичный путь. Продолжение политики администрации Байдена привело бы к ядерной войне. Россия имеет экзистенциальные интересы в Украине. Если бы коллективный Запад продолжил эскалацию конфликта, это привело бы к одному печальному результату", — сказал РиттерКроме того, отставной разведчик заявил, что президент США заинтересован в создании прочных деловых отношений с Москвой.Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

https://ria.ru/20250223/tramp-2001066652.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, скотт риттер, владимир путин