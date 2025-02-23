https://ria.ru/20250223/rim-2001168841.html
Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва
Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 23.02.2025
Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва
Самолет American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Нью-Дели, в воскресенье посадили в Риме из-за поступившей угрозы взрыва, сообщил телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:21:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 23 фев - РИА Новости. Самолет American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Нью-Дели, в воскресенье посадили в Риме из-за поступившей угрозы взрыва, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники. "Рейс American Airlines из Нью-Йорка в воскресенье был перенаправлен в Рим из-за "возможной проблемы безопасности", говорится в заявлении авиакомпании... Высокопоставленный чиновник, осведомленный о ситуации, сообщил ABC News, что по электронной почте поступила угроза взрыва, но она была сочтена необоснованной", - передает телеканал. Индийские власти настояли на том, чтобы самолет был осмотрен на предмет взрывоопасных веществ, отметил высокопоставленный американский чиновник в комментарии телеканалу. Сейчас самолет и пассажиров осматривают сотрудники римского аэропорта Фьюмичино, согласно информации ABC.
https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html
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в мире, нью-йорк (город), рим, нью-дели, american airlines, сша, индия, италия
В мире, Нью-Йорк (город), Рим, Нью-Дели, American Airlines, США, Индия, Италия
Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва
ABC: самолет American Airlines из Нью-Йорка посадили в Риме из-за угрозы взрыва