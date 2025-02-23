https://ria.ru/20250223/rim-2001168841.html

Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва

Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 23.02.2025

Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва

Самолет American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Нью-Дели, в воскресенье посадили в Риме из-за поступившей угрозы взрыва, сообщил телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T21:21:00+03:00

2025-02-23T21:21:00+03:00

2025-02-23T21:21:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

рим

нью-дели

american airlines

сша

индия

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102129/15/1021291562_0:72:1400:860_1920x0_80_0_0_a1533015f7fe568f5dba6d975fc7bf60.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 23 фев - РИА Новости. Самолет American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Нью-Дели, в воскресенье посадили в Риме из-за поступившей угрозы взрыва, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники. "Рейс American Airlines из Нью-Йорка в воскресенье был перенаправлен в Рим из-за "возможной проблемы безопасности", говорится в заявлении авиакомпании... Высокопоставленный чиновник, осведомленный о ситуации, сообщил ABC News, что по электронной почте поступила угроза взрыва, но она была сочтена необоснованной", - передает телеканал. Индийские власти настояли на том, чтобы самолет был осмотрен на предмет взрывоопасных веществ, отметил высокопоставленный американский чиновник в комментарии телеканалу. Сейчас самолет и пассажиров осматривают сотрудники римского аэропорта Фьюмичино, согласно информации ABC.

https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html

https://ria.ru/20250223/samolet-2001130923.html

нью-йорк (город)

рим

нью-дели

сша

индия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), рим, нью-дели, american airlines, сша, индия, италия