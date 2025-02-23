https://ria.ru/20250223/reshetnikov-2001127573.html

Решетников оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию

Решетников оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 23.02.2025

Решетников оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию

Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:43:00+03:00

2025-02-23T14:43:00+03:00

2025-02-23T15:09:00+03:00

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - РИА Новости. Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, который сделал большие инвестиции, в приоритете, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле. Но тут вопрос в другом, что вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость", - добавил министр. По его словам, для российских властей очень важно, чтобы эти инвестиции не сгорели. "Поэтому будем относиться к этому (возвращению западных компаний - ред.) индивидуально, конечно, очень внимательно смотреть", - заключил он. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники начали писать о якобы имеющихся планах возврата некоторых иностранных брендов и компаний в Россию.

https://ria.ru/20250222/kompanii-2000971460.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)