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Решетников оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 23.02.2025
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14:43 23.02.2025 (обновлено: 15:09 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/reshetnikov-2001127573.html
Решетников оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию
Решетников оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 23.02.2025
Решетников оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию
Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:43:00+03:00
2025-02-23T15:09:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - РИА Новости. Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, который сделал большие инвестиции, в приоритете, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле. Но тут вопрос в другом, что вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость", - добавил министр. По его словам, для российских властей очень важно, чтобы эти инвестиции не сгорели. "Поэтому будем относиться к этому (возвращению западных компаний - ред.) индивидуально, конечно, очень внимательно смотреть", - заключил он. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники начали писать о якобы имеющихся планах возврата некоторых иностранных брендов и компаний в Россию.
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию

Решетников заявил, что западные компании зондируют перспективы возврата в Россию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Максим Решетников. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - РИА Новости. Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, который сделал большие инвестиции, в приоритете, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«
"Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле. Но тут вопрос в другом, что вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость", - добавил министр.
По его словам, для российских властей очень важно, чтобы эти инвестиции не сгорели. "Поэтому будем относиться к этому (возвращению западных компаний - ред.) индивидуально, конечно, очень внимательно смотреть", - заключил он.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники начали писать о якобы имеющихся планах возврата некоторых иностранных брендов и компаний в Россию.
Москва - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся
Вчера, 11:34
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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