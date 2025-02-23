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Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 23.02.2025 (обновлено: 08:37 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/pvo-2001079071.html
Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.02.2025
Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над шестью областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T07:20:00+03:00
2025-02-23T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
орловская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над шестью областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.При этом:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html
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воронежская область, орловская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Орловская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над шестью областями, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.
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При этом:
  • над территорией Орловской области ликвидировали пять дронов;
  • в Белгородской и Курской областях — по четыре;
  • в Липецкой — три;
  • по два БПЛА — в Тульской и Воронежской областях.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьОрловская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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