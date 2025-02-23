https://ria.ru/20250223/pvo-2001079071.html
Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.02.2025
Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над шестью областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T07:20:00+03:00
2025-02-23T07:20:00+03:00
2025-02-23T08:37:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над шестью областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.При этом:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронежская область, орловская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Орловская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников