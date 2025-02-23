https://ria.ru/20250223/pvo-2001079071.html

Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.02.2025

Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над шестью областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T07:20:00+03:00

2025-02-23T07:20:00+03:00

2025-02-23T08:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

орловская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над шестью областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.При этом:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

орловская область

белгородская область

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Дарья Буймова

воронежская область, орловская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность