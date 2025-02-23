https://ria.ru/20250223/putin-2001133463.html

Герой России рассказал, о чем Путин говорил с участниками спецоперации

Герой России рассказал, о чем Путин говорил с участниками спецоперации - РИА Новости, 23.02.2025

Герой России рассказал, о чем Путин говорил с участниками спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поговорил с бойцами СВО - Героями России о защите родины, рассказал РИА Новости Герой РФ, подполковник Минобороны Андрей Николюк,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:36:00+03:00

2025-02-23T15:36:00+03:00

2025-02-23T15:44:00+03:00

россия

владимир путин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил с бойцами СВО - Героями России о защите родины, рассказал РИА Новости Герой РФ, подполковник Минобороны Андрей Николюк, участвовавший в беседе президента с военными. Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с ним на церемонии у Вечного огня были защитники и Герои России, которым ранее в этот день президент вручил в Кремле государственные награды. После возложения венка Путин некоторое время общался с ними, стоя в кругу. Один из участников этой беседы - Герой России подполковник Николюк - позже рассказал, о чем президент говорил с военнослужащими. "О том, что мы все делаем государственное дело - защищаем свою родину - так же, как и наши деды защищали", - сказал он. На вопрос о том, обсуждал ли Путин с бойцами что-то личное, Николюк отметил: "ничего личного не было".

https://ria.ru/20250223/svo-2001124058.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, день защитника отечества