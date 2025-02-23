Герой России рассказал, о чем Путин говорил с участниками спецоперации
Подполковник Николюк: Путин поговорил с бойцами СВО — Героями РФ о защите родины
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил с бойцами СВО - Героями России о защите родины, рассказал РИА Новости Герой РФ, подполковник Минобороны Андрей Николюк, участвовавший в беседе президента с военными.
Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с ним на церемонии у Вечного огня были защитники и Герои России, которым ранее в этот день президент вручил в Кремле государственные награды. После возложения венка Путин некоторое время общался с ними, стоя в кругу.
Один из участников этой беседы - Герой России подполковник Николюк - позже рассказал, о чем президент говорил с военнослужащими.
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"О том, что мы все делаем государственное дело - защищаем свою родину - так же, как и наши деды защищали", - сказал он.
На вопрос о том, обсуждал ли Путин с бойцами что-то личное, Николюк отметил: "ничего личного не было".