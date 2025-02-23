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Герой России рассказал, о чем Путин говорил с участниками спецоперации - РИА Новости, 23.02.2025
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15:36 23.02.2025 (обновлено: 15:44 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/putin-2001133463.html
Герой России рассказал, о чем Путин говорил с участниками спецоперации
Герой России рассказал, о чем Путин говорил с участниками спецоперации - РИА Новости, 23.02.2025
Герой России рассказал, о чем Путин говорил с участниками спецоперации
Президент РФ Владимир Путин поговорил с бойцами СВО - Героями России о защите родины, рассказал РИА Новости Герой РФ, подполковник Минобороны Андрей Николюк,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:36:00+03:00
2025-02-23T15:44:00+03:00
россия
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил с бойцами СВО - Героями России о защите родины, рассказал РИА Новости Герой РФ, подполковник Минобороны Андрей Николюк, участвовавший в беседе президента с военными. Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с ним на церемонии у Вечного огня были защитники и Герои России, которым ранее в этот день президент вручил в Кремле государственные награды. После возложения венка Путин некоторое время общался с ними, стоя в кругу. Один из участников этой беседы - Герой России подполковник Николюк - позже рассказал, о чем президент говорил с военнослужащими. "О том, что мы все делаем государственное дело - защищаем свою родину - так же, как и наши деды защищали", - сказал он. На вопрос о том, обсуждал ли Путин с бойцами что-то личное, Николюк отметил: "ничего личного не было".
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россия, владимир путин, день защитника отечества
Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Герой России рассказал, о чем Путин говорил с участниками спецоперации

Подполковник Николюк: Путин поговорил с бойцами СВО — Героями РФ о защите родины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил с бойцами СВО - Героями России о защите родины, рассказал РИА Новости Герой РФ, подполковник Минобороны Андрей Николюк, участвовавший в беседе президента с военными.
Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с ним на церемонии у Вечного огня были защитники и Герои России, которым ранее в этот день президент вручил в Кремле государственные награды. После возложения венка Путин некоторое время общался с ними, стоя в кругу.
Один из участников этой беседы - Герой России подполковник Николюк - позже рассказал, о чем президент говорил с военнослужащими.
«
"О том, что мы все делаем государственное дело - защищаем свою родину - так же, как и наши деды защищали", - сказал он.
На вопрос о том, обсуждал ли Путин с бойцами что-то личное, Николюк отметил: "ничего личного не было".
Путин и Герои России у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герои России
Вчера, 14:11
 
РоссияВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
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