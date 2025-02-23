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Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
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12:37 23.02.2025 (обновлено: 12:38 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html
Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества
Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества
Президент России Владимир Путин вместе с военнослужащими поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2025
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россия
владимир путин
андрей белоусов
день защитника отечества
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с военнослужащими поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества. Неформальная беседа с солдатами и офицерами состоялась после церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России в Кремле. Глава государства отметил выдающиеся заслуги военнослужащих на поле боя. На встрече также присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов.
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Путин пообщался с награжденными солдатами и офицерами после церемонии
Путин пообщался с награжденными солдатами и офицерами после церемонии
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россия, владимир путин, андрей белоусов, день защитника отечества, общество
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, День защитника Отечества, Общество
Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества

Путин с военнослужащими поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с военнослужащими поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества.
Неформальная беседа с солдатами и офицерами состоялась после церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России в Кремле.
Глава государства отметил выдающиеся заслуги военнослужащих на поле боя. На встрече также присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин обратился к военным, защищающим Россию
12:23
 
РоссияВладимир ПутинАндрей БелоусовДень защитника ОтечестваОбщество
 
 
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