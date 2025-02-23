https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html

Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества

Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025

Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества

Президент России Владимир Путин вместе с военнослужащими поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:37:00+03:00

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россия

владимир путин

андрей белоусов

день защитника отечества

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с военнослужащими поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества. Неформальная беседа с солдатами и офицерами состоялась после церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России в Кремле. Глава государства отметил выдающиеся заслуги военнослужащих на поле боя. На встрече также присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20250223/voennye-2001108248.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Путин пообщался с награжденными солдатами и офицерами после церемонии Путин пообщался с награжденными солдатами и офицерами после церемонии 2025-02-23T12:37 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, андрей белоусов, день защитника отечества, общество