https://ria.ru/20250223/putin-2001106015.html

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2025

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025

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владимир путин

день защитника отечества

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.Солдаты почетного караула под звуки военного оркестра установили венок у Вечного огня. Путин, преклонив колено, поправил ленты на нем, поднялся и некоторое время стоял у Вечного огня, склонив голову.Участники церемонии почтили память павших минутой молчания. После этого оркестр исполнил гимн России.Вместе с главой государства в церемонии участвовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также Герои России, которым ранее в этот день президент вручил в Кремле государственные награды. Все они возложили к Вечному огню по букету красных гвоздик.

https://ria.ru/20250223/voennye-2001108248.html

https://ria.ru/20250223/putin-2001104748.html

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Варвара Скокшина

владимир путин, день защитника отечества, общество