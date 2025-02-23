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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2025
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12:10 23.02.2025 (обновлено: 13:07 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/putin-2001106015.html
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2025
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:10:00+03:00
2025-02-23T13:07:00+03:00
владимир путин
день защитника отечества
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.Солдаты почетного караула под звуки военного оркестра установили венок у Вечного огня. Путин, преклонив колено, поправил ленты на нем, поднялся и некоторое время стоял у Вечного огня, склонив голову.Участники церемонии почтили память павших минутой молчания. После этого оркестр исполнил гимн России.Вместе с главой государства в церемонии участвовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также Герои России, которым ранее в этот день президент вручил в Кремле государственные награды. Все они возложили к Вечному огню по букету красных гвоздик.
https://ria.ru/20250223/voennye-2001108248.html
https://ria.ru/20250223/putin-2001104748.html
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96
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353
60
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
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владимир путин, день защитника отечества, общество
Владимир Путин, День защитника Отечества, Общество
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин обратился к военным, защищающим Россию
12:23
Солдаты почетного караула под звуки военного оркестра установили венок у Вечного огня. Путин, преклонив колено, поправил ленты на нем, поднялся и некоторое время стоял у Вечного огня, склонив голову.
Участники церемонии почтили память павших минутой молчания. После этого оркестр исполнил гимн России.
Вместе с главой государства в церемонии участвовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также Герои России, которым ранее в этот день президент вручил в Кремле государственные награды. Все они возложили к Вечному огню по букету красных гвоздик.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин заявил, что участники СВО верны заветам предков
12:04
 
Владимир ПутинДень защитника ОтечестваОбщество
 
 
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