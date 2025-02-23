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Путин наградил штурмовика, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою - РИА Новости, 23.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 23.02.2025 (обновлено: 12:06 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/putin-2001103810.html
Путин наградил штурмовика, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою
Путин наградил штурмовика, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою - РИА Новости, 23.02.2025
Путин наградил штурмовика, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:59:00+03:00
2025-02-23T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ. Церемония награждения проходит в День защитника Отечества в Кремле. Ранее в сети распространилось видео с камеры украинского военного, сделанное в ДНР. На кадрах видно, как Григорьев в ножевом бою одолел украинского солдата. В конце схватки противник просит российского бойца оставить его и "дать спокойно уйти". Григорьев выполнил его просьбу и ушел. Штурмовик позже рассказывал, что чуть ранее этот украинский военный убил его друга. После схватки Григорьев ликвидировал еще двух противников.
https://ria.ru/20250223/putin-2001102664.html
россия
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Вручение "Золотой Звезды" Герою России Андрею Григорьеву
Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ.
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россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин наградил штурмовика, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою

Путин вручил медаль Григорьеву, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ.
Церемония награждения проходит в День защитника Отечества в Кремле.
Ранее в сети распространилось видео с камеры украинского военного, сделанное в ДНР.
На кадрах видно, как Григорьев в ножевом бою одолел украинского солдата. В конце схватки противник просит российского бойца оставить его и "дать спокойно уйти". Григорьев выполнил его просьбу и ушел.
Штурмовик позже рассказывал, что чуть ранее этот украинский военный убил его друга. После схватки Григорьев ликвидировал еще двух противников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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