https://ria.ru/20250223/putin-2001103810.html

Путин наградил штурмовика, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою

Путин наградил штурмовика, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою - РИА Новости, 23.02.2025

Путин наградил штурмовика, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою

Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:59:00+03:00

2025-02-23T11:59:00+03:00

2025-02-23T12:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ. Церемония награждения проходит в День защитника Отечества в Кремле. Ранее в сети распространилось видео с камеры украинского военного, сделанное в ДНР. На кадрах видно, как Григорьев в ножевом бою одолел украинского солдата. В конце схватки противник просит российского бойца оставить его и "дать спокойно уйти". Григорьев выполнил его просьбу и ушел. Штурмовик позже рассказывал, что чуть ранее этот украинский военный убил его друга. После схватки Григорьев ликвидировал еще двух противников.

https://ria.ru/20250223/putin-2001102664.html

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Вручение "Золотой Звезды" Герою России Андрею Григорьеву Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ. 2025-02-23T11:59 true PT0M13S

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины