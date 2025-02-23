https://ria.ru/20250223/putin-2001103452.html

Россия достигает поставленных целей благодаря военнослужащим, заявил Путин

Россия достигает поставленных целей благодаря военнослужащим, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025

Россия достигает поставленных целей благодаря военнослужащим, заявил Путин

Россия достигает поставленных целей благодаря своим военнослужащим, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:55:00+03:00

2025-02-23T11:55:00+03:00

2025-02-23T11:58:00+03:00

россия

владимир путин

андрей белоусов

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия достигает поставленных целей благодаря своим военнослужащим, заявил президент России Владимир Путин."Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей, страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества", - сказал глава государства в ходе церемонии вручения государственных наград.Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. Глава государства вручит "Золотую Звезду" 11 военнослужащим.На церемонии также присутствует министр обороны РФ Андрей Белоусов.Затем вместе с награжденными военными Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

https://ria.ru/20250223/putin-2001102778.html

россия

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2025

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россия, владимир путин, андрей белоусов