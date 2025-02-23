https://ria.ru/20250223/putin-2001103452.html
Россия достигает поставленных целей благодаря военнослужащим, заявил Путин
Россия достигает поставленных целей благодаря военнослужащим, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025
Россия достигает поставленных целей благодаря военнослужащим, заявил Путин
Россия достигает поставленных целей благодаря своим военнослужащим, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:55:00+03:00
2025-02-23T11:55:00+03:00
2025-02-23T11:58:00+03:00
россия
владимир путин
андрей белоусов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия достигает поставленных целей благодаря своим военнослужащим, заявил президент России Владимир Путин."Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей, страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества", - сказал глава государства в ходе церемонии вручения государственных наград.Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. Глава государства вручит "Золотую Звезду" 11 военнослужащим.На церемонии также присутствует министр обороны РФ Андрей Белоусов.Затем вместе с награжденными военными Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
https://ria.ru/20250223/putin-2001102778.html
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россия, владимир путин, андрей белоусов
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов
Россия достигает поставленных целей благодаря военнослужащим, заявил Путин
Путин: РФ достигает поставленных целей благодаря своим военнослужащим