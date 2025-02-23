https://ria.ru/20250223/putin-2001102664.html
Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества
Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем Защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:50:00+03:00
2025-02-23T11:50:00+03:00
2025-02-23T12:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день защитника отечества
23 февраля
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем Защитника Отечества."Добрый день, уважаемые товарищи. Я приветствую вас и поздравляю с Днем Защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград.
https://ria.ru/20250223/putin-2001102778.html
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Речь Владимира Путина перед награждением участников СВО
Речь Владимира Путина перед награждением участников СВО
2025-02-23T11:50
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общество, россия, владимир путин, день защитника отечества, 23 февраля
Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества, 23 февраля
Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества
Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем защитника Отечества