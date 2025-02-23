https://ria.ru/20250223/putin-2001059579.html
Путин назвал воинскую службу делом чести
Путин назвал воинскую службу делом чести - РИА Новости, 23.02.2025
Путин назвал воинскую службу делом чести
Россия опирается на вековые победные традиции своего воинства, на силу, веру и мужество предков, а воинская служба была и остается делом чести, заявил президент РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:17:00+03:00
2025-02-23T00:17:00+03:00
2025-02-23T00:21:00+03:00
общество
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безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия опирается на вековые победные традиции своего воинства, на силу, веру и мужество предков, а воинская служба была и остается делом чести, заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества. Президент в воскресенье поздравил с праздником ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил России, участников специальной военной операции и всех, кто сегодня встал на защиту Родины. "Мы опираемся на вековые победные традиции российского воинства, на силу, веру и мужество предков, тех, кто сражался на Чудском озере и Куликовом поле, кто ещё в XVI веке защищал Москву, одолел смуту и сберёг нашу государственность, кто торжествовал под Полтавой, стяжал себе славу в Бородинском сражении, отстаивал Севастополь в годы Крымской войны, проявлял отвагу в Галицийской битве и других сражениях Первой мировой, кто совершил грандиозный подвиг – разгромил нацизм, штурмовал Берлин и встретил там победный май 1945 года", - сказал Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества. Он подчеркнул, что воинская служба всегда пользовалась в стране особым почётом, она была и остаётся делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой российской историей и передаются из поколения в поколение.
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2025-02-23T00:17
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общество, россия, москва, полтава, владимир путин, безопасность, день защитника отечества
Общество, Россия, Москва, Полтава, Владимир Путин, Безопасность, День защитника Отечества
Путин назвал воинскую службу делом чести
Путин: Россия опирается на вековые победные традиции, силу и мужество предков