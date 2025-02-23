https://ria.ru/20250223/putin-2001059428.html

Путин призвал повышать боеготовность армии и флота

Путин призвал повышать боеготовность армии и флота - РИА Новости, 23.02.2025

Путин призвал повышать боеготовность армии и флота

Россия будет и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения своей безопасности и гарантии своего... РИА Новости, 23.02.2025

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безопасность

россия

владимир путин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия будет и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения своей безопасности и гарантии своего суверенного настоящего и будущего, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию её суверенного настоящего и будущего, её поступательного развития", - заявил Путин в своём обращении по случаю Дня защитника Отечества. День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с Днем защитника Отечества Поздравление Путина с Днем защитника Отечества 2025-02-23T00:15 true PT4M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, день защитника отечества, видео