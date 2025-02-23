https://ria.ru/20250223/putin-2001059428.html
Путин призвал повышать боеготовность армии и флота
Путин призвал повышать боеготовность армии и флота - РИА Новости, 23.02.2025
Путин призвал повышать боеготовность армии и флота
Россия будет и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения своей безопасности и гарантии своего... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:15:00+03:00
2025-02-23T00:15:00+03:00
2025-02-23T00:39:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия будет и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения своей безопасности и гарантии своего суверенного настоящего и будущего, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию её суверенного настоящего и будущего, её поступательного развития", - заявил Путин в своём обращении по случаю Дня защитника Отечества. День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2025-02-23T00:15
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин, день защитника отечества, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Путин призвал повышать боеготовность армии и флота
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия будет и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения своей безопасности и гарантии своего суверенного настоящего и будущего, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-02-23T00:15
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PT4M17S
Путин призвал повышать боеготовность армии и флота
Путин: Россия будет и дальше повышать боевые возможности армии и флота