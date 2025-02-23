https://ria.ru/20250223/putin-2001059133.html
Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин
Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025
Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин
Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений с учётом анализа боевого применения техники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:14:00+03:00
2025-02-23T00:14:00+03:00
2025-02-23T00:21:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений с учётом анализа боевого применения техники, заявил президент РФ Владимир Путин. "С учётом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать вооружённые силы новыми современными образцами", - заявил Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества. День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2025-02-23T00:14
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PT4M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, владимир путин, день защитника отечества, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений с учётом анализа боевого применения техники, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-02-23T00:14
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PT4M17S
Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин
Путин: Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений