https://ria.ru/20250223/putin-2001059133.html

Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин

Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025

Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин

Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений с учётом анализа боевого применения техники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:14:00+03:00

2025-02-23T00:14:00+03:00

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безопасность

россия

владимир путин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений с учётом анализа боевого применения техники, заявил президент РФ Владимир Путин. "С учётом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать вооружённые силы новыми современными образцами", - заявил Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества. День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с Днем защитника Отечества Поздравление Путина с Днем защитника Отечества 2025-02-23T00:14 true PT4M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, день защитника отечества, видео