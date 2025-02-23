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Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025
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00:14 23.02.2025 (обновлено: 00:21 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/putin-2001059133.html
Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин
Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025
Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин
Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений с учётом анализа боевого применения техники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025
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2025-02-23T00:21:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений с учётом анализа боевого применения техники, заявил президент РФ Владимир Путин. "С учётом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать вооружённые силы новыми современными образцами", - заявил Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества. День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
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безопасность, россия, владимир путин, день защитника отечества, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений с учётом анализа боевого применения техники, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-02-23T00:14
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Россия продолжит насыщать войска новыми видами оружия, заявил Путин

Путин: Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит насыщать войска новыми современными образцами вооружений с учётом анализа боевого применения техники, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С учётом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать вооружённые силы новыми современными образцами", - заявил Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества.
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
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