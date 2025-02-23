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Путин рассказал о безусловном приоритете для России
Путин рассказал о безусловном приоритете для России - РИА Новости, 23.02.2025
Путин рассказал о безусловном приоритете для России
Обеспечение реальных потребностей войск, которые участвуют в спецоперации России на Украине - один из безусловных приоритетов для страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:10:00+03:00
2025-02-23T00:10:00+03:00
2025-02-23T00:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
безопасность
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Обеспечение реальных потребностей войск, которые участвуют в спецоперации России на Украине - один из безусловных приоритетов для страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Среди безусловных приоритетов – обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции", - заявил Путин в своём обращении по случаю Дня защитника Отечества. День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
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россия, украина, владимир путин, безопасность, видео, день защитника отечества
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Безопасность, День защитника Отечества
Путин рассказал о безусловном приоритете для России
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Обеспечение реальных потребностей войск, которые участвуют в спецоперации России на Украине - один из безусловных приоритетов для страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-02-23T00:10
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PT4M17S
Путин рассказал о безусловном приоритете для России
Путин назвал обеспечение потребностей войск, участвующих в СВО, приоритетом