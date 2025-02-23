https://ria.ru/20250223/putin-2001058891.html

Путин рассказал о безусловном приоритете для России

Путин рассказал о безусловном приоритете для России - РИА Новости, 23.02.2025

Путин рассказал о безусловном приоритете для России

Обеспечение реальных потребностей войск, которые участвуют в спецоперации России на Украине - один из безусловных приоритетов для страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.02.2025

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2025-02-23T00:10:00+03:00

2025-02-23T00:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

безопасность

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Обеспечение реальных потребностей войск, которые участвуют в спецоперации России на Украине - один из безусловных приоритетов для страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Среди безусловных приоритетов – обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции", - заявил Путин в своём обращении по случаю Дня защитника Отечества. День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.

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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества Поздравление Путина с Днем защитника Отечества 2025-02-23T00:10 true PT4M17S

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