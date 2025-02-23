https://ria.ru/20250223/putin-2001058424.html

Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа

Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа - РИА Новости, 23.02.2025

Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа

Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции главными героями Дня защитника Отечества - рискуя жизнью, они сейчас решительно... РИА Новости, 23.02.2025

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специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

день защитника отечества

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции главными героями Дня защитника Отечества - рискуя жизнью, они сейчас решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Президент в воскресенье поздравил с праздником ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил России. "Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы – главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна", - обратился Путин к бойцам СВО."Мы все понимаем, как вам трудно. Гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

https://ria.ru/20250223/putin-2001058164.html

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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества Поздравление Путина с Днем защитника Отечества 2025-02-23T00:06 true PT4M17S

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, день защитника отечества, безопасность