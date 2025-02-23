https://ria.ru/20250223/putin-2001058424.html
Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа
Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа - РИА Новости, 23.02.2025
Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа
Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции главными героями Дня защитника Отечества - рискуя жизнью, они сейчас решительно... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:06:00+03:00
2025-02-23T00:06:00+03:00
2025-02-23T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
день защитника отечества
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции главными героями Дня защитника Отечества - рискуя жизнью, они сейчас решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Президент в воскресенье поздравил с праздником ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил России. "Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы – главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна", - обратился Путин к бойцам СВО."Мы все понимаем, как вам трудно. Гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
https://ria.ru/20250223/putin-2001058164.html
https://ria.ru/20241220/putin-1990473168.html
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2025-02-23T00:06
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РИА Новости
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россия, владимир путин, день защитника отечества, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества, Безопасность
Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа
Путин назвал участников СВО главными героями Дня защитника Отечества