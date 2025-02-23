https://ria.ru/20250223/putin-2001058315.html

Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил, рассказал Путин

Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил, рассказал Путин - РИА Новости, 23.02.2025

Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил, рассказал Путин

Стратегический курс России на укрепление и развитие Вооружённых сил остаётся неизменным в условиях стремительных изменений в мире, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:05:00+03:00

2025-02-23T00:05:00+03:00

2025-02-23T00:07:00+03:00

россия

безопасность

владимир путин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Стратегический курс России на укрепление и развитие Вооружённых сил остаётся неизменным в условиях стремительных изменений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня в условиях стремительных изменений в мире наш стратегический курс на укрепление и развитие вооружённых сил остаётся неизменным", - заявил Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества.День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.

https://ria.ru/20250223/putin-2001058164.html

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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества Поздравление Путина с Днем защитника Отечества 2025-02-23T00:05 true PT4M17S

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россия, безопасность, владимир путин, день защитника отечества