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Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил, рассказал Путин - РИА Новости, 23.02.2025
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00:05 23.02.2025 (обновлено: 00:07 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/putin-2001058315.html
Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил, рассказал Путин
Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил, рассказал Путин - РИА Новости, 23.02.2025
Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил, рассказал Путин
Стратегический курс России на укрепление и развитие Вооружённых сил остаётся неизменным в условиях стремительных изменений в мире, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:05:00+03:00
2025-02-23T00:07:00+03:00
россия
безопасность
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Стратегический курс России на укрепление и развитие Вооружённых сил остаётся неизменным в условиях стремительных изменений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня в условиях стремительных изменений в мире наш стратегический курс на укрепление и развитие вооружённых сил остаётся неизменным", - заявил Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества.День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
https://ria.ru/20250223/putin-2001058164.html
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
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россия, безопасность, владимир путин, день защитника отечества
Россия, Безопасность, Владимир Путин, День защитника Отечества
Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил, рассказал Путин

Путин: РФ сохраняет курс на укрепление и развитие своих Вооруженных сил

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Стратегический курс России на укрепление и развитие Вооружённых сил остаётся неизменным в условиях стремительных изменений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня в условиях стремительных изменений в мире наш стратегический курс на укрепление и развитие вооружённых сил остаётся неизменным", - заявил Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества.
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин поблагодарил защитников России за безупречную службу
00:03
 
РоссияБезопасностьВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
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