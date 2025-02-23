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Путин поблагодарил защитников России за безупречную службу - РИА Новости, 23.02.2025
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00:03 23.02.2025 (обновлено: 00:11 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/putin-2001058164.html
Путин поблагодарил защитников России за безупречную службу
Путин поблагодарил защитников России за безупречную службу - РИА Новости, 23.02.2025
Путин поблагодарил защитников России за безупречную службу
Воины России будут и впредь надежно защищать свою страну и свой народ, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:03:00+03:00
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россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воины России будут и впредь надежно защищать свою страну и свой народ, уверен президент РФ Владимир Путин."Уверен, что воины России будут и впредь надежно защищать свою родную страну и свой народ. Самые добрые пожелания вашим родным и близким, тем, кто ждет и любит вас", - сказал Путин в своем видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества."Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу", - сказал президент в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.Он поздравил военнослужащих с праздником, пожелав им новых успехов в службе на благо Родины.День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
https://ria.ru/20250223/putin-2001058424.html
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин поблагодарил защитников России за безупречную службу

Путин уверен, что российские воины будут надежно защищать страну и народ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воины России будут и впредь надежно защищать свою страну и свой народ, уверен президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, что воины России будут и впредь надежно защищать свою родную страну и свой народ. Самые добрые пожелания вашим родным и близким, тем, кто ждет и любит вас", - сказал Путин в своем видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества.
"Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу", - сказал президент в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
Он поздравил военнослужащих с праздником, пожелав им новых успехов в службе на благо Родины.
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа
00:06
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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