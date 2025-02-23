https://ria.ru/20250223/putin-2001058164.html

Путин поблагодарил защитников России за безупречную службу

Путин поблагодарил защитников России за безупречную службу - РИА Новости, 23.02.2025

Путин поблагодарил защитников России за безупречную службу

Воины России будут и впредь надежно защищать свою страну и свой народ, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025

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россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воины России будут и впредь надежно защищать свою страну и свой народ, уверен президент РФ Владимир Путин."Уверен, что воины России будут и впредь надежно защищать свою родную страну и свой народ. Самые добрые пожелания вашим родным и близким, тем, кто ждет и любит вас", - сказал Путин в своем видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества."Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу", - сказал президент в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.Он поздравил военнослужащих с праздником, пожелав им новых успехов в службе на благо Родины.День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.

https://ria.ru/20250223/putin-2001058424.html

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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества Поздравление Путина с Днем защитника Отечества 2025-02-23T00:03 true PT4M17S

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность