https://ria.ru/20250223/pugacheva-2000892185.html

За что Алле Пугачевой хотели "залить рот смолой" и как ее спас Кремль

За что Алле Пугачевой хотели "залить рот смолой" и как ее спас Кремль - РИА Новости, 23.02.2025

За что Алле Пугачевой хотели "залить рот смолой" и как ее спас Кремль

Алла Пугачева не один раз оказывалась в центре различных скандалов из-за своего поведения. Один из таких инцидентов чуть было не поставил крест на карьере... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T09:41:00+03:00

2025-02-23T09:41:00+03:00

2025-02-23T09:41:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Алла Пугачева не один раз оказывалась в центре различных скандалов из-за своего поведения. Один из таких инцидентов чуть было не поставил крест на карьере артистки.Этот проступок певицы вызвал такой общественный резонанс, что Пугачеву даже перестали показывать по телевидению, а ее песни исключили из радиоэфира, а разгневанные граждане предлагали в своих письмах будущей Примадонне "оторвать язык" и "залить рот смолой".Хроника скандалаРечь идет о скандале, который произошел еще во времена СССР в гостинице "Прибалтийской".Двадцать четвертого августа 1987 года Пугачева приехала на гастроли из Москвы в Ленинград. По прибытию певица отправилась заселяться в "Прибалтийскую". За день до поездки администратор Пугачевой Олег Непомнящий забронировал для неё номер класса люкс "10000" в гостинице "Прибалтийская".Номер "10000" в гостинице "Прибалтийская" был культовым для Пугачевой, она частенько в нем останавливалась раньше.Номер по непонятным причинам оказался занят, и сотрудники гостиницы предложили ей аналогичный люкс под номером 12000.Пугачеву отказ не устроил, и она потребовала предоставить номер 10000. Администратор гостиницы была вынуждена позвать главную управляющую Нину Байкову.Байкова стала пренебрежительно высказываться о Пугачевой и заявила, что номер "10000" она не получит. Разговор быстро перешёл на повышенные тона.По словам Байковой, Пугачева не стеснялась в выражениях, материлась и назвала ее прислугой. В те времена за мат в общественном месте легко можно было получить 15 суток.Вечером того же дня в номер Пугачевой пришел сотрудник 64-го отделения Кировского РУВД в Ленинграде с просьбой дать показания.Скандал набирает оборотыУже 26 августа о скандале впервые сообщила газета "Ленинградская правда", где была опубликована статья Нины Байковой "Столкнулись со „звездой“". В последующие дни тему подхватили и другие ленинградские газеты: "Вечерний Ленинград", "Смена".Также 26 августа об инциденте впервые сообщила центральная пресса. "Известия" опубликовали статью Владимира Надеина "Поставим „звезду“ на место?", которая подлила масла в огонь, Там завуалированно сообщалось, через письмо одного из читателей, что у Пугачевой есть автомобиль за огромную по тем временам в СССР сумму 100 тысяч рублей. Средняя зарплата тогда была 200–300 рублей. Ниже отрывок из статьи."Эти письма представляют собою далеко не самую резкую из тех оценок, которые дают певице многие читатели. В. И. Папков из Омска: "Один товарищ мне сегодня сказал, что Алла Пугачева купила автомашину за 100 тыс. руб. Я этому не поверил, не может быть такой цены. Но как бы то ни было, за свой поступок она должна быть строго наказана. Не за то мы воевали, кровь проливали (я трижды ранен), чтобы такая, как Пугачева, дискредитировала нашу страну и насмехалась над нашими чувствами".Далее в статье идут еще более резкие высказывания разгневанных граждан."Это горе–певица без дара, без голоса. Разве можно ее сравнить с Анной Герман, Зыкиной, Шульженко, Толкуновой, Орловой и многими другими хорошими певицами? У нее нет нашего русского советского выступления". "В песне Пугачевой нет ни искренности, ни доброты",— считает В. Г. Курганов из Чимкента.Впрочем, нашлись и те, кто заступился за Пугачеву, их мнение так же есть в той же статье, хотя их было гораздо меньше.Отклик Андрея Евсеенко из Таллина: "Алла Пугачева — обаятельная, привлекательная и на редкость музыкальная актриса. Те слухи, которые раздувают про нее,— просто ужасное безобразие"В итоге тучи над Пугачевой стали сгущаться. Дошло до того, что несколько последних месяцев 1987 года не показывали ее по телевидению и не пускали в радиоэфиры.Все шло к тому, что звезда Аллы Борисовны могла закатиться. Но тут вмешался могущественный покровитель.Как Яковлев заступился за ПугачевуБыло похоже, что по певице могут сделать "оргвыводы", да и общественное мнение складывалось не в ее пользу. Однако, все изменилось, когда за артистку вступился "отец перестройки", член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев. Входивший в близкий круг Михаила Горбачёва и один из главных его советников, имевший в то время огромный политический вес. Вот его слова из книги "Книга Алла Пугачёва: По ступеням славы", которую написал Федор Раззаков."Я тогда разозлился здорово. Пугачёву мне стало просто по-человечески жалко. Я звонил в Ленинград, стыдил людей. Я объяснял им, что мне все равно — ругалась она там или, может, дралась — но так травить нельзя. По моей инициативе тогда стали появляться ответы в газетах".Постепенно стали появляться статьи в поддержку Пугачевой: последовали смягчительные публикации в газетах "Советская культура", "Аргументы и факты" и других. Скандал утих, и артистка вновь замелькала на телеэкранах.

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ленинград, ссср, москва, алла пугачева, кпсс