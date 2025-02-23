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В Великобритании жестко отреагировали на протесты у посольства России - РИА Новости, 23.02.2025
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17:29 23.02.2025 (обновлено: 17:38 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/protesty-2001144113.html
В Великобритании жестко отреагировали на протесты у посольства России
В Великобритании жестко отреагировали на протесты у посольства России - РИА Новости, 23.02.2025
В Великобритании жестко отреагировали на протесты у посольства России
Читатели Daily Mail активно обсуждают протесты в поддержку Украины рядом с посольством России в Лондоне. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T17:29:00+03:00
2025-02-23T17:38:00+03:00
в мире
россия
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великобритания
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают протесты в поддержку Украины рядом с посольством России в Лондоне.&quot;Думаю, они все рады поддерживать рост цен на еду и топливо, с которым нам пришлось смириться как часть этой &quot;войны&quot;&quot;, — пожаловался Man_ip_ulation."Все эти украинцы топят за продолжение войны в стране, в которой они больше не живут? Возвращайтесь домой и сражайтесь за то, что хотите и верите", — потребовал Anemoi62."Страна была на коленях еще до выборов. Мы уже держимся на системе жизнеобеспечения, не переживем еще пять лет. Так что я не знаю, как мы можем помогать другим", — написал Ronhxx."Нам нужно присоединиться к сделке Трампа. Что вообще Украина ради нас сделала?" — призвал tubigrip."Отправьте их на Украину", — подытожил пользователь Gentle reminder.Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена.Глава государства Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия стремится к урегулированию конфликта, но его целью должна быть не краткая передышка для перегруппировки сил и перевооружения, а долгосрочный мир, основанный на уважении законных интересов всех народов, проживающих на Украине.
https://ria.ru/20250223/spectator-2001135121.html
https://ria.ru/20250223/vstrecha-2001135539.html
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в мире, россия, украина, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден

В Великобритании жестко отреагировали на протесты у посольства России

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают протесты в поддержку Украины рядом с посольством России в Лондоне.
«

"Думаю, они все рады поддерживать рост цен на еду и топливо, с которым нам пришлось смириться как часть этой "войны"", — пожаловался Man_ip_ulation.

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"Все эти украинцы топят за продолжение войны в стране, в которой они больше не живут? Возвращайтесь домой и сражайтесь за то, что хотите и верите", — потребовал Anemoi62.
"Страна была на коленях еще до выборов. Мы уже держимся на системе жизнеобеспечения, не переживем еще пять лет. Так что я не знаю, как мы можем помогать другим", — написал Ronhxx.
«
"Нам нужно присоединиться к сделке Трампа. Что вообще Украина ради нас сделала?" — призвал tubigrip.
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"Отправьте их на Украину", — подытожил пользователь Gentle reminder.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Глава государства Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия стремится к урегулированию конфликта, но его целью должна быть не краткая передышка для перегруппировки сил и перевооружения, а долгосрочный мир, основанный на уважении законных интересов всех народов, проживающих на Украине.
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