В Великобритании жестко отреагировали на протесты у посольства России
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают протесты в поддержку Украины рядом с посольством России в Лондоне.
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"Думаю, они все рады поддерживать рост цен на еду и топливо, с которым нам пришлось смириться как часть этой "войны"", — пожаловался Man_ip_ulation.
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"Все эти украинцы топят за продолжение войны в стране, в которой они больше не живут? Возвращайтесь домой и сражайтесь за то, что хотите и верите", — потребовал Anemoi62.
"Страна была на коленях еще до выборов. Мы уже держимся на системе жизнеобеспечения, не переживем еще пять лет. Так что я не знаю, как мы можем помогать другим", — написал Ronhxx.
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"Нам нужно присоединиться к сделке Трампа. Что вообще Украина ради нас сделала?" — призвал tubigrip.
"Отправьте их на Украину", — подытожил пользователь Gentle reminder.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Глава государства Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия стремится к урегулированию конфликта, но его целью должна быть не краткая передышка для перегруппировки сил и перевооружения, а долгосрочный мир, основанный на уважении законных интересов всех народов, проживающих на Украине.