https://ria.ru/20250223/protesty-2001144113.html

В Великобритании жестко отреагировали на протесты у посольства России

В Великобритании жестко отреагировали на протесты у посольства России - РИА Новости, 23.02.2025

В Великобритании жестко отреагировали на протесты у посольства России

Читатели Daily Mail активно обсуждают протесты в поддержку Украины рядом с посольством России в Лондоне. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:29:00+03:00

2025-02-23T17:29:00+03:00

2025-02-23T17:38:00+03:00

в мире

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украина

великобритания

владимир зеленский

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают протесты в поддержку Украины рядом с посольством России в Лондоне."Думаю, они все рады поддерживать рост цен на еду и топливо, с которым нам пришлось смириться как часть этой "войны"", — пожаловался Man_ip_ulation."Все эти украинцы топят за продолжение войны в стране, в которой они больше не живут? Возвращайтесь домой и сражайтесь за то, что хотите и верите", — потребовал Anemoi62."Страна была на коленях еще до выборов. Мы уже держимся на системе жизнеобеспечения, не переживем еще пять лет. Так что я не знаю, как мы можем помогать другим", — написал Ronhxx."Нам нужно присоединиться к сделке Трампа. Что вообще Украина ради нас сделала?" — призвал tubigrip."Отправьте их на Украину", — подытожил пользователь Gentle reminder.Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена.Глава государства Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия стремится к урегулированию конфликта, но его целью должна быть не краткая передышка для перегруппировки сил и перевооружения, а долгосрочный мир, основанный на уважении законных интересов всех народов, проживающих на Украине.

https://ria.ru/20250223/spectator-2001135121.html

https://ria.ru/20250223/vstrecha-2001135539.html

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001099941.html

россия

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в мире, россия, украина, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден