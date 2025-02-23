https://ria.ru/20250223/premer-2001125691.html
Премьер Грузии заявил, что кризиса на Украине можно было избежать
Премьер Грузии заявил, что кризиса на Украине можно было избежать - РИА Новости, 23.02.2025
Премьер Грузии заявил, что кризиса на Украине можно было избежать
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кризис на Украине можно было избежать, однако "глубинное государство" приложило все усилия для того, чтобы... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:26:00+03:00
2025-02-23T14:26:00+03:00
2025-02-23T14:26:00+03:00
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кризис на Украине можно было избежать, однако "глубинное государство" приложило все усилия для того, чтобы развязать конфликт. "Избежать войны на Украине было вполне возможно. Вспомните наши заявления, которые были сделаны в начале 2022 года. Мы говорили о том, что абсолютно все силы должны были сделать все, чтобы предотвратить войну на Украине… Прежде всего, это было "глубинное государство", которое сделало все, чтобы развязать этот конфликт", - заявил премьер журналистам, не уточнив, что имеет в виду под "глубинным государством". По его словам, "это величайшее преступление, которое "глубинное государство" совершило перед украинским народом и человечеством“.
https://ria.ru/20250223/front-2001110435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Украина, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии заявил, что кризиса на Украине можно было избежать
Кобахидзе заявил, что за кризис на Украине ответственно глубинное государство