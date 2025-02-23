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23 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 23.02.2025
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06:00 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/prazdnik-2000996259.html
23 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
23 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 23.02.2025
23 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
23 февраля 2025 года в России отмечается один из самых значимых праздников страны - День защитника Отечества. Какой еще сегодня праздник (профессиональный,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T06:00:00+03:00
2025-02-23T06:00:00+03:00
россия
день защитника отечества
нарухито
казимир малевич
олег янковский
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. 23 февраля 2025 года в России отмечается один из самых значимых праздников страны - День защитника Отечества. Какой еще сегодня праздник (профессиональный, международный) отмечают в мире, важные исторические даты в календаре на этот день, что можно делать и какие народные приметы сегодня актуальны - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВот уже три десятилетия 23 февраля для большинства россиян ассоциируется в первую очередь с Днем защитника Отечества. История этого праздника началась еще в первой половине XX века. В 1919 году он отмечался как День Красного подарка, а в 1922 году - как День Красной армии и Военно-морского флота.В этот день самые теплые и искренние слова и поздравления по традиции адресованы всем бывшим и действующим защитникам, благодаря которым миллионы россиян могут с уверенностью смотреть в будущее, работать и воспитывать детей. Нередко в этот день проходит и вручение различных государственных наград, организуются праздничные концерты, проводятся разнообразные патриотические и памятные мероприятия.Церковный праздник сегодняДля православных христиан 23 февраля - это дата, на которую приходится праздник иконы Божией Матери под названием “Огневидная” (оно обусловлено теми оттенками, в которых выполнен как лик, так и одежды Богоматери). Точных сведений о иконе очень мало, например, ее относят к древним византийским образам.В этот же день верующие чтят память священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, а также мучеников Порфирия и Ваптоса вместе с тремя мученицами. За свою веру святой Харалампий был подвергнут пыткам, но перенес их мужественно и стойко. Это произвело настолько сильное впечатление на двух воинов и трех женщин, что они также обратились к Христу, за что были казнены.В этот же день православная церковь чтит и память святой праведной Галины, которая была дочерью императора, по приказу которого епископ Харалампий претерпел немало мучений. Под влиянием святителя она также обратилась в христианскую веру.Сегодня в церковном календаре отмечаются и дни памяти:Народный праздникПрохор Весновей - именно такое название можно встретить в народном календаре для этой даты. Считается, что именно с 23 февраля в природе происходит переход к весне: сильные морозы уходят в прошлое, все вокруг начинает постепенно пробуждаться.В этот день рекомендовалось воздержаться от работы, так как люди верили, что все равно любое дело будет валиться из рук, а потому и хорошего результата ждать не нужно. Не стоило и гулять у воды: был риск стать жертвой злых духов.Какой сегодня праздник в миреМужественных защитников 23 февраля поздравляют не только в России. В этот же день отмечается и День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, который является “ровесником” российского Дня защитника Отечества. Аналогичный праздник 23 февраля отмечается также в Кыргызстане и Таджикистане.А вот для жителей Японии 23 февраля - это День рождения императора. Сегодня действующий император Нарухито действительно отмечает свой день рождения (он родился в 1960 году в Токио), а главная традиция - все желающие могут прийти во дворец и поздравить императора с этим прекрасным событием.Памятные даты в истории1874 год - получен патент на площадку для игры, которая сегодня известна нам как большой теннис (площадка, соответственно, называется корт);1958 год - на Поклонной горе в столице установлен знак, оповещающий о начале строительства памятника Победы;1993 год - началась работа по созданию языка программирования Ruby.Кто родился 23 февраля из знаменитостейВ разные годы 23 февраля на свет появились:ИмениныНа 23 февраля выпадает большой список именинников. Среди них - Аким, Анастасий, Антон, Аркадий, Анна, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Карп, а также Марк, Петр, Прохор, Семен и другие.
https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html
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россия, день защитника отечества, нарухито, казимир малевич, олег янковский
Россия, День защитника Отечества, Нарухито, Казимир Малевич, Олег Янковский
23 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 23 февраля в России и в мире по календарю

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПраздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. 23 февраля 2025 года в России отмечается один из самых значимых праздников страны - День защитника Отечества. Какой еще сегодня праздник (профессиональный, международный) отмечают в мире, важные исторические даты в календаре на этот день, что можно делать и какие народные приметы сегодня актуальны - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Вот уже три десятилетия 23 февраля для большинства россиян ассоциируется в первую очередь с Днем защитника Отечества. История этого праздника началась еще в первой половине XX века. В 1919 году он отмечался как День Красного подарка, а в 1922 году - как День Красной армии и Военно-морского флота.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
12:26
В этот день самые теплые и искренние слова и поздравления по традиции адресованы всем бывшим и действующим защитникам, благодаря которым миллионы россиян могут с уверенностью смотреть в будущее, работать и воспитывать детей. Нередко в этот день проходит и вручение различных государственных наград, организуются праздничные концерты, проводятся разнообразные патриотические и памятные мероприятия.

Церковный праздник сегодня

Для православных христиан 23 февраля - это дата, на которую приходится праздник иконы Божией Матери под названием “Огневидная” (оно обусловлено теми оттенками, в которых выполнен как лик, так и одежды Богоматери). Точных сведений о иконе очень мало, например, ее относят к древним византийским образам.
В этот же день верующие чтят память священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, а также мучеников Порфирия и Ваптоса вместе с тремя мученицами. За свою веру святой Харалампий был подвергнут пыткам, но перенес их мужественно и стойко. Это произвело настолько сильное впечатление на двух воинов и трех женщин, что они также обратились к Христу, за что были казнены.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
14:00
В этот же день православная церковь чтит и память святой праведной Галины, которая была дочерью императора, по приказу которого епископ Харалампий претерпел немало мучений. Под влиянием святителя она также обратилась в христианскую веру.
Сегодня в церковном календаре отмечаются и дни памяти:
  • благоверной княгини Анны Новгородской;
  • преподобного Прохора Печерского;
  • мучениц дев Еннафы, Валентины и Павлы;
  • преподобного Лонгина Коряжемского;
  • священномучеников Петра Грудинского и Валериана Новицкого, пресвитеров, а также Константина Верецкого.

Народный праздник

Прохор Весновей - именно такое название можно встретить в народном календаре для этой даты. Считается, что именно с 23 февраля в природе происходит переход к весне: сильные морозы уходят в прошлое, все вокруг начинает постепенно пробуждаться.
В этот день рекомендовалось воздержаться от работы, так как люди верили, что все равно любое дело будет валиться из рук, а потому и хорошего результата ждать не нужно. Не стоило и гулять у воды: был риск стать жертвой злых духов.

Какой сегодня праздник в мире

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник: 23 февраля
Какой сегодня праздник: 23 февраля - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Какой сегодня праздник: 23 февраля
Мужественных защитников 23 февраля поздравляют не только в России. В этот же день отмечается и День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, который является “ровесником” российского Дня защитника Отечества. Аналогичный праздник 23 февраля отмечается также в Кыргызстане и Таджикистане.
А вот для жителей Японии 23 февраля - это День рождения императора. Сегодня действующий император Нарухито действительно отмечает свой день рождения (он родился в 1960 году в Токио), а главная традиция - все желающие могут прийти во дворец и поздравить императора с этим прекрасным событием.
Интронизация нового императора Японии Нарухито - РИА Новости, 1920, 23.02.2020
Биография императора Японии Нарухито
23 февраля 2020, 02:51

Памятные даты в истории

1874 год - получен патент на площадку для игры, которая сегодня известна нам как большой теннис (площадка, соответственно, называется корт);
1958 год - на Поклонной горе в столице установлен знак, оповещающий о начале строительства памятника Победы;
1993 год - началась работа по созданию языка программирования Ruby.

Кто родился 23 февраля из знаменитостей

В разные годы 23 февраля на свет появились:
  • художник и создатель знаменитого “Черного квадрата” Казимир Малевич(1878 год);
  • актер и режиссер Олег Янковский (1944 год);
  • актриса Эмили Блант (1983 год).
Казимир Малевич. Автопортрет. 1910 - РИА Новости, 1920, 23.02.2018
Биография Казимира Малевича
23 февраля 2018, 04:42

Именины

На 23 февраля выпадает большой список именинников. Среди них - Аким, Анастасий, Антон, Аркадий, Анна, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Карп, а также Марк, Петр, Прохор, Семен и другие.
Олег Янковский и Олег Табаков в фильме Полеты во сне и наяву - РИА Новости, 1920, 20.05.2009
Янковский Олег Иванович. Биографическая справка
20 мая 2009, 07:52
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