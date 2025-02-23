https://ria.ru/20250223/politika-2001073915.html

Эксперт оценил актуальность применения силы в мировой политике

Эксперт оценил актуальность применения силы в мировой политике - РИА Новости, 23.02.2025

Эксперт оценил актуальность применения силы в мировой политике

Актуальность применения силы в мировой политике в XXI веке резко возросла, и сейчас нет предпосылок к тому, чтобы сложить оружие, считает руководитель Центра... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T04:12:00+03:00

2025-02-23T04:12:00+03:00

2025-02-23T04:12:00+03:00

безопасность

россия

украина

африка

владимир винокур

главное разведывательное управление рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Актуальность применения силы в мировой политике в XXI веке резко возросла, и сейчас нет предпосылок к тому, чтобы сложить оружие, считает руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров. В воскресенье в России отмечается День защитника Отечества. "Категория силы в международных отношениях всегда была в центре внимания ученых и практиков этой сферы. С самого начала истории человечества Homo sapiens использовал военную силу в качестве инструмента для достижения политических целей, защиты или приобретения новых территорий. Как подсчитали исследователи, всего люди провели более 14 тысяч различных войн, в которых погибли примерно четыре миллиарда человек. Только в ХХ веке в военных конфликтах убиты около двухсот миллионов человек", - сказал Винокуров. Военная сила — это совокупность средств вооруженного принуждения, применяемых государством и другими субъектами политики для достижения внутри- и внешнеполитических целей, отметил Винокуров. Он перечислил структурные элементы военной силы: Вооруженные силы государства и (или) вооруженные отряды других субъектов политики; другие войска и воинские формирования государства (внутренние войска МВД, спецслужбы, подразделения МЧС и др.); органы военного управления государства. "Все они составляют военный потенциал или мощь государства, которая обусловлена политическими, социально-экономическими и морально-психологическими возможностями государства, непосредственно воплощается в Вооруженных силах, их способности выполнять задачи, поставленные политическим руководством. Наиболее желательный вариант, когда мощь соответствует (адекватна) характеру и перспективам внешнеполитической обстановки, уровню текущей военной опасности и экономическим возможностям государства", - пояснил Винокуров. В плане воздействия на другие государства использование мощи государства возможно в различных формах: принятие или отказ от военной доктрины; создание, реформирование или роспуск военно-политических блоков и союзов; рост или сокращение военных расходов; принятие на вооружение новых видов оружия массового уничтожения; увеличение или сокращение численности вооруженных сил и вооружений; увеличение или уменьшение числа и масштабов военных маневров и учений; создание новых или сокращение (ликвидация) существующих военных баз и объектов за рубежом; оказание военной помощи другим государствам; сосредоточение вооруженных сил на границе с другим государством; нарушения воздушного пространства, морских или сухопутных границ и другое, добавил собеседник агентства. В начале XXI века актуальность применения силы в политике и международных отношениях резко возросла, подчеркнул Винокуров. "В последнее время мир стал свидетелем крупных столкновений, связанных с событиями на Украине и вокруг нее, на севере Африки, в Сирии, Ираке и в Афганистане. В настоящее время нет предпосылок к тому, чтобы сложить оружие. Как государства, так и негосударственные акторы продолжают рассматривать использование силы для достижения поставленных целей", - отметил Винокуров.

https://ria.ru/20250223/ekspert-2001062279.html

https://ria.ru/20250223/putin-2001058727.html

https://ria.ru/20250115/rossiya-1993804084.html

россия

украина

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, африка, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)