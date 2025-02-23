https://ria.ru/20250223/pobeda-2001144631.html

Два ветерана из Армении примут участие в праздновании Дня победы в Москве

Два ветерана из Армении примут участие в праздновании Дня победы в Москве - РИА Новости, 23.02.2025

Два ветерана из Армении примут участие в праздновании Дня победы в Москве

Два ветерана Великой Отечественной войны из Армении отравятся в Москву для участия в праздничных мероприятиях 80-летию Победы, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:39:00+03:00

2025-02-23T17:39:00+03:00

2025-02-23T17:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

армения

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453095_0:62:2882:1683_1920x0_80_0_0_cafce460005184105038c7c19dc160a9.jpg

ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Два ветерана Великой Отечественной войны из Армении отравятся в Москву для участия в праздничных мероприятиях 80-летию Победы, сообщил журналистам председатель объединения ветеранов республики Симоном Есаян. "Два ветерана в Москве примут участие в праздничных мероприятиях", - сказал Есаян. По его словам, в Армении сейчас проживают 34 ветерана Великой Отечественной войны, большинство уже отметили свой столетний юбилей. Есаян отметил также, что ветеранская организация Армении готовится к празднованию 80-летия Победы. По его словам, 9 мая запланировано традиционное шествие "Бессмертного полка", возложение венков и цветов к Вечному огню в Парке Победы.

https://ria.ru/20250121/lavrov-1994801071.html

армения

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне