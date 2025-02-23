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Два ветерана из Армении примут участие в праздновании Дня победы в Москве
Два ветерана из Армении примут участие в праздновании Дня победы в Москве - РИА Новости, 23.02.2025
Два ветерана из Армении примут участие в праздновании Дня победы в Москве
Два ветерана Великой Отечественной войны из Армении отравятся в Москву для участия в праздничных мероприятиях 80-летию Победы, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T17:39:00+03:00
2025-02-23T17:39:00+03:00
2025-02-23T17:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
армения
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Два ветерана Великой Отечественной войны из Армении отравятся в Москву для участия в праздничных мероприятиях 80-летию Победы, сообщил журналистам председатель объединения ветеранов республики Симоном Есаян. "Два ветерана в Москве примут участие в праздничных мероприятиях", - сказал Есаян. По его словам, в Армении сейчас проживают 34 ветерана Великой Отечественной войны, большинство уже отметили свой столетний юбилей. Есаян отметил также, что ветеранская организация Армении готовится к празднованию 80-летия Победы. По его словам, 9 мая запланировано традиционное шествие "Бессмертного полка", возложение венков и цветов к Вечному огню в Парке Победы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Армения, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Два ветерана из Армении примут участие в праздновании Дня победы в Москве
Два ветерана из Армении приедут в Москву на празднование 80-летия Победы в ВОВ