https://ria.ru/20250223/peskov-2001122259.html
Важно анализировать риторику Трампа в адрес Зеленского, заявил Песков
Важно анализировать риторику Трампа в адрес Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 23.02.2025
Важно анализировать риторику Трампа в адрес Зеленского, заявил Песков
Важно анализировать риторику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского с точки зрения выхода на траекторию мирных переговоров по Украине,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:45:00+03:00
2025-02-23T13:45:00+03:00
2025-02-23T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Важно анализировать риторику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского с точки зрения выхода на траекторию мирных переговоров по Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Для нас важно анализировать происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров", - сказал Песков журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя жесткую риторику Трампа в адрес Зеленского.
https://ria.ru/20250223/tramp-2001101672.html
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США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
Важно анализировать риторику Трампа в адрес Зеленского, заявил Песков
Песков: важно анализировать риторику Трампа с точки зрения выхода на переговоры