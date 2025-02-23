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Важно анализировать риторику Трампа в адрес Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 23.02.2025
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13:45 23.02.2025 (обновлено: 13:46 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/peskov-2001122259.html
Важно анализировать риторику Трампа в адрес Зеленского, заявил Песков
Важно анализировать риторику Трампа в адрес Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 23.02.2025
Важно анализировать риторику Трампа в адрес Зеленского, заявил Песков
Важно анализировать риторику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского с точки зрения выхода на траекторию мирных переговоров по Украине,... РИА Новости, 23.02.2025
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Важно анализировать риторику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского с точки зрения выхода на траекторию мирных переговоров по Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Для нас важно анализировать происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров", - сказал Песков журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя жесткую риторику Трампа в адрес Зеленского.
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
Важно анализировать риторику Трампа в адрес Зеленского, заявил Песков

Песков: важно анализировать риторику Трампа с точки зрения выхода на переговоры

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Важно анализировать риторику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского с точки зрения выхода на траекторию мирных переговоров по Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Для нас важно анализировать происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров", - сказал Песков журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя жесткую риторику Трампа в адрес Зеленского.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
WSJ объяснила ироничные высказывания Трампа в адрес Зеленского
11:39
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
 
 
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