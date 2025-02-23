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В Кремле прокомментировали планы республиканцев вывести США из ООН
В Кремле прокомментировали планы республиканцев вывести США из ООН - РИА Новости, 23.02.2025
В Кремле прокомментировали планы республиканцев вывести США из ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал посмотреть, насколько серьезны намерения республиканцев вывести США из ООН. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:40:00+03:00
2025-02-23T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал посмотреть, насколько серьезны намерения республиканцев вывести США из ООН. Ранее американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН. "Давайте дождемся, посмотрим, насколько это все серьезно. Дело в том, что эта партия, она же не монолитна. Там есть свои разногласия и так далее", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя инициативу.
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сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, оон, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, ООН, В мире
В Кремле прокомментировали планы республиканцев вывести США из ООН
Песков: посмотрим, насколько серьезны планы республиканцев вывести США из ООН