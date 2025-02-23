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Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим - РИА Новости, 23.02.2025
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13:36 23.02.2025 (обновлено: 13:55 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/peskov-2001121085.html
Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим
Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим - РИА Новости, 23.02.2025
Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - выдающиеся мировые лидеры, поэтому их диалог является многообещающим, главное, чтобы ничего не помешало РИА Новости, 23.02.2025
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россия
сша
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - выдающиеся мировые лидеры, поэтому их диалог является многообещающим, главное, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли к урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Здесь диалог идёт между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим

Песков считает Путина и Трампа выдающимися лидерами, а их диалог многообещающим

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - выдающиеся мировые лидеры, поэтому их диалог является многообещающим, главное, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли к урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Здесь диалог идёт между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
WSJ: Трамп относится к Путину с уважением
13:27
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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