https://ria.ru/20250223/peskov-2001121085.html
Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим
Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим - РИА Новости, 23.02.2025
Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - выдающиеся мировые лидеры, поэтому их диалог является многообещающим, главное, чтобы ничего не помешало РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:36:00+03:00
2025-02-23T13:36:00+03:00
2025-02-23T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - выдающиеся мировые лидеры, поэтому их диалог является многообещающим, главное, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли к урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Здесь диалог идёт между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим
Песков считает Путина и Трампа выдающимися лидерами, а их диалог многообещающим