https://ria.ru/20250223/peskov-2001120525.html

Ничто не должно помешать мирным переговорам по Украине, заявил Песков

Ничто не должно помешать мирным переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.02.2025

Ничто не должно помешать мирным переговорам по Украине, заявил Песков

Ничто не должно помешать реализовать политическую волю президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа выйти на мирное урегулирование по... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:27:00+03:00

2025-02-23T13:27:00+03:00

2025-02-23T13:55:00+03:00

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украина

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ничто не должно помешать реализовать политическую волю президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа выйти на мирное урегулирование по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать вот эту политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного регулирования (по Украине - ред.)", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html

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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп