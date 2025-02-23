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Ничто не должно помешать мирным переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.02.2025
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13:27 23.02.2025 (обновлено: 13:55 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/peskov-2001120525.html
Ничто не должно помешать мирным переговорам по Украине, заявил Песков
Ничто не должно помешать мирным переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.02.2025
Ничто не должно помешать мирным переговорам по Украине, заявил Песков
Ничто не должно помешать реализовать политическую волю президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа выйти на мирное урегулирование по... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ничто не должно помешать реализовать политическую волю президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа выйти на мирное урегулирование по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать вот эту политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного регулирования (по Украине - ред.)", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ничто не должно помешать мирным переговорам по Украине, заявил Песков

Песков: ничто не должно помешать выйти на мирное урегулирование по Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ничто не должно помешать реализовать политическую волю президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа выйти на мирное урегулирование по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать вот эту политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного регулирования (по Украине - ред.)", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров
21 февраля, 17:17
 
РоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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