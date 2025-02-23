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Песков оценил реакцию Трампа и его команды на заявления Зеленского - РИА Новости, 23.02.2025
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13:25 23.02.2025 (обновлено: 14:17 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/peskov-2001120055.html
Песков оценил реакцию Трампа и его команды на заявления Зеленского
Песков оценил реакцию Трампа и его команды на заявления Зеленского - РИА Новости, 23.02.2025
Песков оценил реакцию Трампа и его команды на заявления Зеленского
Реакция президента США Дональда Трампа и его команды на некорректные заявления Владимира Зеленского вполне объяснима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:25:00+03:00
2025-02-23T14:17:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Реакция президента США Дональда Трампа и его команды на некорректные заявления Владимира Зеленского вполне объяснима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. &quot;Такая реакция вполне объяснима&quot;, — сказал он, отвечая на вопрос, что означает жесткая риторика американского лидера в адрес главы киевского режима.Песков напомнил, что Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств. По словам пресс-секретаря, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе, как и его команда и соратники. При этом он добавил, что важно анализировать риторику главы Белого дома в адрес Зеленского с точки зрения выхода на траекторию мирных переговоров по Украине. В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.Как заявил советник президента США Майкл Уолтц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которую ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, в мире, украина, киев
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Киев
Песков оценил реакцию Трампа и его команды на заявления Зеленского

Песков: реакция Трампа на некорректные заявления Зеленского вполне объяснима

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Реакция президента США Дональда Трампа и его команды на некорректные заявления Владимира Зеленского вполне объяснима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
«

"Такая реакция вполне объяснима", — сказал он, отвечая на вопрос, что означает жесткая риторика американского лидера в адрес главы киевского режима.

Песков напомнил, что Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств. По словам пресс-секретаря, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе, как и его команда и соратники.
При этом он добавил, что важно анализировать риторику главы Белого дома в адрес Зеленского с точки зрения выхода на траекторию мирных переговоров по Украине.
В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.
Как заявил советник президента США Майкл Уолтц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которую ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.
В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.
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СШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаКиев
 
 
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