Песков оценил реакцию Трампа и его команды на заявления Зеленского
Песков: реакция Трампа на некорректные заявления Зеленского вполне объяснима
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Реакция президента США Дональда Трампа и его команды на некорректные заявления Владимира Зеленского вполне объяснима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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"Такая реакция вполне объяснима", — сказал он, отвечая на вопрос, что означает жесткая риторика американского лидера в адрес главы киевского режима.
Песков напомнил, что Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств. По словам пресс-секретаря, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе, как и его команда и соратники.
При этом он добавил, что важно анализировать риторику главы Белого дома в адрес Зеленского с точки зрения выхода на траекторию мирных переговоров по Украине.
В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.
Как заявил советник президента США Майкл Уолтц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которую ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.
В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.