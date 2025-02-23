https://ria.ru/20250223/peru-2001063317.html
В Перу упал небольшой самолет, два человека пострадали
В Перу упал небольшой самолет, два человека пострадали - РИА Новости, 23.02.2025
В Перу упал небольшой самолет, два человека пострадали
Небольшой самолет врезался в здание и упал в Перу в провинции Лима, два человека пострадали. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:09:00+03:00
2025-02-23T01:09:00+03:00
2025-02-23T01:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Небольшой самолет врезался в здание и упал в Перу в провинции Лима, два человека пострадали. Местные СМИ Republica и Peru 21 публикует фото с места инцидента, на котором видно небольшой горящий фрагмент самолета рядом с двухэтажным домом. По данным издания Republica, инцидент произошел в субботу утром в районе Сан Бартоло провинции Лима. Издание не называет точное число пассажиров самолета, но утверждает, что местным пожарным удалось спасти пилота, 55-летнего мужчину. "Самолет врезался в дом и загорелся, выпустив большой столб черного дыма. ...По предварительным данным, два члена экипажа пострадали", - сообщает газета, добавив, что пострадавших экстренно госпитализировали. Издание добавляет, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В результате падения самолета фюзеляж воздушного судна застрял в крыше дома, а другие останки "сгорели на улице".
https://ria.ru/20250222/peru-2001057650.html
https://ria.ru/20240809/samolet-1965290550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лима (город), перу
В мире, Лима (город), Перу
В Перу упал небольшой самолет, два человека пострадали
В Перу небольшой самолет врезался в здание и упал, два человека пострадали