https://ria.ru/20250223/peru-2001063317.html

В Перу упал небольшой самолет, два человека пострадали

В Перу упал небольшой самолет, два человека пострадали - РИА Новости, 23.02.2025

В Перу упал небольшой самолет, два человека пострадали

Небольшой самолет врезался в здание и упал в Перу в провинции Лима, два человека пострадали. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T01:09:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Небольшой самолет врезался в здание и упал в Перу в провинции Лима, два человека пострадали. Местные СМИ Republica и Peru 21 публикует фото с места инцидента, на котором видно небольшой горящий фрагмент самолета рядом с двухэтажным домом. По данным издания Republica, инцидент произошел в субботу утром в районе Сан Бартоло провинции Лима. Издание не называет точное число пассажиров самолета, но утверждает, что местным пожарным удалось спасти пилота, 55-летнего мужчину. "Самолет врезался в дом и загорелся, выпустив большой столб черного дыма. ...По предварительным данным, два члена экипажа пострадали", - сообщает газета, добавив, что пострадавших экстренно госпитализировали. Издание добавляет, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В результате падения самолета фюзеляж воздушного судна застрял в крыше дома, а другие останки "сгорели на улице".

https://ria.ru/20250222/peru-2001057650.html

https://ria.ru/20240809/samolet-1965290550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лима (город), перу