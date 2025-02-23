https://ria.ru/20250223/partija-2001164798.html

Берлинский штаб ХДС встретил победу партии ликованием

Берлинский штаб ХДС встретил победу партии ликованием - РИА Новости, 23.02.2025

Берлинский штаб ХДС встретил победу партии ликованием

Члены и избиратели Христианской демократической партии (ХДС) радостно поприветствовали первые результаты экзитполов, согласно которым партия, как и ожидалось,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:36:00+03:00

2025-02-23T20:36:00+03:00

2025-02-23T20:47:00+03:00

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Члены и избиратели Христианской демократической партии (ХДС) радостно поприветствовали первые результаты экзитполов, согласно которым партия, как и ожидалось, набирает больше всего голосов - 29%, передает корреспондент РИА Новости из берлинского штаба. Собравшиеся отреагировали на результаты опросов, выведенных на большой экран на сцене, аплодисментами и радостными криками. Всем желающим налили пива, шампанского и другие напитки. Согласно данным опроса Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) во главе с Алисой Вайдель - с результатом 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16%. На четвертом месте - "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%. Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 4,7% (по данным ZDF - 5%) и Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%. Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции СДПГ, "Зелёных" и Свободной демократической партии (СвДП) из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером, а также на фоне экономического кризиса в стране.

https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в штабе ХДС после победы на выборах в бундестаг Берлинский штаб ХДС встретил победу партии ликованием, передает корреспондент РИА Новости. Согласно первым данным, партия во главе с Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29% голосов. 2025-02-23T20:36 true PT0M10S

Обстановка у штаба ХДС в Берлине во время выборов в бундестаг ФРГ Явка на досрочных парламентских выборах в Германии составила к 16:00 мск составила 52%. В Берлине у штаба вероятного победителя – ХДС – установлены заграждения, у перекрестков – специальные ограждения против умышленного наезда. Как сообщил корреспонденту РИА Новости один из полицейских, меры введены из-за анонсированной близ штаба демонстрации против планов ХДС по ужесточению миграционной политики, а также на фоне участившихся терактов. У штаба "Альтернативы для Германии" на несколько кварталов вокруг установлены ограждения, дежурят десятки полицейских. За ограждения можно попасть только по приглашению на партийное мероприятие в честь окончания выборов. Уже за два часа до его начала противники правых разместили автобус с громкой музыкой и установкой с театральным дымом. 2025-02-23T20:36 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, олаф шольц, алиса вайдель, роберт хабек, хдс/хсс, ard