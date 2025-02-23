https://ria.ru/20250223/papa-2001124500.html

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 23.02.2025

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

Респираторный кризис, который накануне пережил папа римский Франциск, разрешился, понтифик продолжает получать кислород через трубки, написала газета Messaggero РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:16:00+03:00

2025-02-23T14:16:00+03:00

2025-02-23T15:33:00+03:00

религия

папа римский

ватикан

в мире

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 23 фев — РИА Новости. Респираторный кризис, который накануне пережил папа римский Франциск, разрешился, понтифик продолжает получать кислород через трубки, написала газета Messaggero со ссылкой на источники в Ватикане."Кризис сегодня существенно разрешился, о чем свидетельствует и тот факт, что папа провел спокойную ночь", — говорится в материале.Однако источники отмечают, что папа Франциск по-прежнему использует носовые канюли — полые трубки для подачи кислорода. Ранее понтифик перенес астматический респираторный приступ. Ему сделали переливание крови после падения уровня тромбоцитов. В заявлении службы печати говорится, что состояние папы по-прежнему критическое. При этом Франциск остается в сознании.Утром он прошел исследования, вечером опубликуют новый медицинский отчет, пишет Messaggero.Также служба печати опубликовала обращение понтифика к верующим на традиционной воскресной проповеди в Ватикане, в котором он заявил, что с уверенностью остается в клинике, отдыхает, и продолжает получать необходимое лечение.Неделю назад, 14 февраля, по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию.По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, понтифик, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Медики не могут сказать, что опасность миновала, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.

https://ria.ru/20250221/frantsisk-2000801272.html

https://ria.ru/20250221/frantsisk-1857009309.html

ватикан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

папа римский, ватикан, в мире, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо)