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В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 23.02.2025
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Религия
 
14:16 23.02.2025 (обновлено: 15:33 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/papa-2001124500.html
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 23.02.2025
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
Респираторный кризис, который накануне пережил папа римский Франциск, разрешился, понтифик продолжает получать кислород через трубки, написала газета Messaggero РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:16:00+03:00
2025-02-23T15:33:00+03:00
религия
папа римский
ватикан
в мире
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 23 фев — РИА Новости. Респираторный кризис, который накануне пережил папа римский Франциск, разрешился, понтифик продолжает получать кислород через трубки, написала газета Messaggero со ссылкой на источники в Ватикане.&quot;Кризис сегодня существенно разрешился, о чем свидетельствует и тот факт, что папа провел спокойную ночь&quot;, — говорится в материале.Однако источники отмечают, что папа Франциск по-прежнему использует носовые канюли — полые трубки для подачи кислорода. Ранее понтифик перенес астматический респираторный приступ. Ему сделали переливание крови после падения уровня тромбоцитов. В заявлении службы печати говорится, что состояние папы по-прежнему критическое. При этом Франциск остается в сознании.Утром он прошел исследования, вечером опубликуют новый медицинский отчет, пишет Messaggero.Также служба печати опубликовала обращение понтифика к верующим на традиционной воскресной проповеди в Ватикане, в котором он заявил, что с уверенностью остается в клинике, отдыхает, и продолжает получать необходимое лечение.Неделю назад, 14 февраля, по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию.По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, понтифик, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Медики не могут сказать, что опасность миновала, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.
https://ria.ru/20250221/frantsisk-2000801272.html
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папа римский, ватикан, в мире, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Папа Римский, Ватикан, В мире, Римско-католическая церковь, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

Ватикан: папа римский пережил вчерашний кризис, но продолжает получать кислород

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 23 фев — РИА Новости. Респираторный кризис, который накануне пережил папа римский Франциск, разрешился, понтифик продолжает получать кислород через трубки, написала газета Messaggero со ссылкой на источники в Ватикане.
«

"Кризис сегодня существенно разрешился, о чем свидетельствует и тот факт, что папа провел спокойную ночь", — говорится в материале.

Однако источники отмечают, что папа Франциск по-прежнему использует носовые канюли — полые трубки для подачи кислорода.
Ранее понтифик перенес астматический респираторный приступ. Ему сделали переливание крови после падения уровня тромбоцитов. В заявлении службы печати говорится, что состояние папы по-прежнему критическое. При этом Франциск остается в сознании.
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Утром он прошел исследования, вечером опубликуют новый медицинский отчет, пишет Messaggero.
Также служба печати опубликовала обращение понтифика к верующим на традиционной воскресной проповеди в Ватикане, в котором он заявил, что с уверенностью остается в клинике, отдыхает, и продолжает получать необходимое лечение.
Неделю назад, 14 февраля, по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию.
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, понтифик, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Медики не могут сказать, что опасность миновала, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.
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РелигияПапа РимскийВатиканВ миреРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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