https://ria.ru/20250223/palestintsy-2001164455.html

"Хезболла" намерена противостоять плану Трампа по перемещению палестинцев

"Хезболла" намерена противостоять плану Трампа по перемещению палестинцев - РИА Новости, 23.02.2025

"Хезболла" намерена противостоять плану Трампа по перемещению палестинцев

Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" будет противостоять плану президента США Дональда Трампа по перемещению палестинского населения из... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:31:00+03:00

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БЕЙРУТ, 23 фев - РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" будет противостоять плану президента США Дональда Трампа по перемещению палестинского населения из сектора Газа, заявил в воскресенье генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем в записанной речи, которая транслировалась во время церемонии похорон бывшего генсека движения Хасана Насруллы в Бейруте. Насрулла вместе со многими другими руководителями движения погиб в сентябре 2024 года во время бомбардировки Израилем штаб-квартиры "Хезболлах" в Южном Бейруте. "Палестина — наш компас, и мы будем противостоять проекту Трампа по перемещению палестинского народа из сектора Газа", - сказал Касем. Он отметил, что движение "Хезболлах" оставляет за собой право на сопротивление Израилю и Западу в соответствии со своими интересами и будет следить за шагами ливанского государства по защите Ливана. По словам генсека, "Хезболлах" верит в то, что ливанская армия сыграет отведенную ей роль в защите страны. "Мы будем участвовать в построении сильного и справедливого государства и способствовать его возрождению на основе Таифского соглашения", - сказал Касем. Таифское соглашение было достигнуто в 1989 году в качестве основы для прекращения гражданской войны в Ливане. Президент США Трамп предложил переселить палестинцев из сектора Газа в Иорданию и Египет, а из самого анклава сделать "ближневосточную Ривьеру". Эту идею решительно осудили арабские страны, которые сделали заявления о неприятии плана по выселению палестинцев из Газы.

https://ria.ru/20250205/netanjahu-1997474886.html

https://ria.ru/20250223/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, ливан, дональд трамп, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году