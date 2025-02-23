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В Харьковской области жители не могут эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/obstrel-2001138246.html
В Харьковской области жители не могут эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ
В Харьковской области жители не могут эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
В Харьковской области жители не могут эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ
Как минимум сорок пять жителей поселка Двуречное Харьковской области не могут эвакуироваться в безопасное место из-за постоянных обстрелов ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:21:00+03:00
2025-02-23T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Как минимум сорок пять жителей поселка Двуречное Харьковской области не могут эвакуироваться в безопасное место из-за постоянных обстрелов ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий Ганчев. "По данным, которые поступают от военнослужащих, которые сейчас занимаются удержанием позиций вокруг поселка Двуречное, (в поселке - ред.) находится в районе 45 жителей - это те, с кем они уже смогли связаться, и попросили их пока не выходить из своих укрытий, люди находятся под постоянным обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что несколько жителей Двуречного удалось эвакуировать, однако любые попытки вывезти оставшихся подвергаются атакам ВСУ. В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречное в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
https://ria.ru/20250219/kupyansk-2000190172.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области жители не могут эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ

Ганчев: 45 жителей поселка Двуречное не могут эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Как минимум сорок пять жителей поселка Двуречное Харьковской области не могут эвакуироваться в безопасное место из-за постоянных обстрелов ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий Ганчев.
"По данным, которые поступают от военнослужащих, которые сейчас занимаются удержанием позиций вокруг поселка Двуречное, (в поселке - ред.) находится в районе 45 жителей - это те, с кем они уже смогли связаться, и попросили их пока не выходить из своих укрытий, люди находятся под постоянным обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что несколько жителей Двуречного удалось эвакуировать, однако любые попытки вывезти оставшихся подвергаются атакам ВСУ.
В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречное в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
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