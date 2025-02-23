https://ria.ru/20250223/oae-2001138514.html

В ОАЭ презентовали учебник русского языка для арабских стран

В ОАЭ презентовали учебник русского языка для арабских стран - РИА Новости, 23.02.2025

В ОАЭ презентовали учебник русского языка для арабских стран

Новый учебник русского языка, разработанный специально для носителей арабского, представили в ОАЭ на международном семинаре "Русский язык и страноведение в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T16:23:00+03:00

2025-02-23T16:23:00+03:00

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АБУ-ДАБИ, 23 фев - РИА Новости. Новый учебник русского языка, разработанный специально для носителей арабского, представили в ОАЭ на международном семинаре "Русский язык и страноведение в системе курсового обучения", передает корреспондент РИА Новости. Для участия в семинаре в русской школе в Абу-Даби приехали руководители и эксперты шести вузов России, а также преподаватели русского языка из других стран мира. Учебник "МИР - Мы изучаем русский" для арабоязычных разработан преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета под руководством профессора кафедры русского языка как иностранного Леонида Московкина. "Это учебник для начального этапа обучения, он покрывает уровень А1 и содержит 60 уроков, каждый по два часа. Такая система подходит для вузов, курсов. В учебнике содержатся лексические и грамматические материалы и довольно много интересного страноведческого материала. Представлены как российские, так и арабские реалии", - рассказал Московкин РИА Новости. "Все мы понимаем, что, скажем, учебник, предназначенный для Европы, нельзя использовать на Востоке. Ни в Китае, ни в арабских странах. Это первый подобный учебник, разработанный для использования не только в России, но и в арабоязычных странах. Он разработан специально для них", - отметил он. По словам собеседника агентства, в учебнике также содержится соответствующий стандартам международного экзамена тест для определения уровня владения русским языком.

https://ria.ru/20241021/ege-1979134008.html

https://ria.ru/20241028/dubay-1980535742.html

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восток

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, европа, восток, китай