https://ria.ru/20250223/noch-2001098933.html
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 23.02.2025
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
Папа Римский Франциск, госпитализированный с пневмонией, провел спокойную ночь после астматического приступа, сообщили журналистам в службе печати Святого... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:15:00+03:00
2025-02-23T11:15:00+03:00
2025-02-23T11:17:00+03:00
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
ватикан
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ВАТИКАН, 23 фев - РИА Новости. Папа Римский Франциск, госпитализированный с пневмонией, провел спокойную ночь после астматического приступа, сообщили журналистам в службе печати Святого престола. "Ночь прошла спокойно, папа отдохнул", - сообщили в ватиканской пресс-службе. Накануне понтифик перенес астматический респираторный приступ, получив искусственный кислород, ему сделано переливание крови после падения уровня тромбоцитов. В заявлении службы печати отмечается, что состояние папы по-прежнему остается критическим. При этом понтифик остается в сознании. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. В пятницу лечащие врачи папы сообщили, что он, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Врачи отрицают, что понтифик вне опасности, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.
https://ria.ru/20250221/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250220/blick-2000440237.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо), в мире, ватикан
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире, Ватикан
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
Папа римский Франциск провел спокойную ночь после астматического приступа
ВАТИКАН, 23 фев - РИА Новости. Папа Римский Франциск, госпитализированный с пневмонией, провел спокойную ночь после астматического приступа, сообщили журналистам в службе печати Святого престола.
"Ночь прошла спокойно, папа отдохнул", - сообщили в ватиканской пресс-службе.
Накануне понтифик перенес астматический респираторный приступ, получив искусственный кислород, ему сделано переливание крови после падения уровня тромбоцитов. В заявлении службы печати отмечается, что состояние папы по-прежнему остается критическим. При этом понтифик остается в сознании.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск
направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
В пятницу лечащие врачи папы сообщили, что он, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Врачи отрицают, что понтифик вне опасности, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.