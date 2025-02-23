https://ria.ru/20250223/noch-2001098933.html

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 23.02.2025

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

Папа Римский Франциск, госпитализированный с пневмонией, провел спокойную ночь после астматического приступа, сообщили журналистам в службе печати Святого... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:15:00+03:00

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2025-02-23T11:17:00+03:00

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

ватикан

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ВАТИКАН, 23 фев - РИА Новости. Папа Римский Франциск, госпитализированный с пневмонией, провел спокойную ночь после астматического приступа, сообщили журналистам в службе печати Святого престола. "Ночь прошла спокойно, папа отдохнул", - сообщили в ватиканской пресс-службе. Накануне понтифик перенес астматический респираторный приступ, получив искусственный кислород, ему сделано переливание крови после падения уровня тромбоцитов. В заявлении службы печати отмечается, что состояние папы по-прежнему остается критическим. При этом понтифик остается в сознании. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. В пятницу лечащие врачи папы сообщили, что он, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Врачи отрицают, что понтифик вне опасности, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.

https://ria.ru/20250221/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250220/blick-2000440237.html

ватикан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

франциск (хорхе марио бергольо), в мире, ватикан