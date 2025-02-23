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В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль
В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль - РИА Новости, 23.02.2025
В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль
Цены на жилую недвижимость, в частности, на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия —... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T06:40:00+03:00
2025-02-23T06:40:00+03:00
2025-02-23T15:15:00+03:00
общество
жилье
сергей миронов
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены на жилую недвижимость, в частности, на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов."Убежден: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", — сообщил он. Миронов отметил, что "рыночек порешал" так, что покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей. "Цены на жилье изумляют, причем не только в столицах. <…> И у меня, как, наверное, и у многих здравомыслящих людей, возникает вопрос: что же у нас происходит в сфере строительства и недвижимости в целом? Получается, застройщикам выгоднее "держать" продажи, чем довести цены до справедливого уровня? Ответ, думаю, очевиден", — сказал лидер эсеров.Он считает, что в сложившейся ситуации с ценами на новостройки очень велика спекулятивная составляющая. "Кстати, нужно подумать и о самих квартирах. Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше — трехкомнатная", — добавил парламентарий. По мнению Миронова, необходимо подумать о дополнительных мерах государственной поддержки застройщиков, возводящих преимущественно такое жилье. "А те, кто продолжит строить в массе собачьи будки, пусть выплывает как-нибудь сам", — возмутился депутат.Тратить государственные деньги на такое точно не стоит, заключил он.
https://realty.ria.ru/20241122/rost-1985150715.html
https://realty.ria.ru/20241008/novostroyki-1976809343.html
https://realty.ria.ru/20250204/rosreestr-1997309501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, сергей миронов, госдума рф
Общество, Жилье, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль
Лидер эсеров Миронов призвал взять под контроль цены на жилую недвижимость
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены на жилую недвижимость, в частности, на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
"Убежден: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", — сообщил он.
Миронов
отметил, что "рыночек порешал" так, что покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей.
«
"Цены на жилье изумляют, причем не только в столицах. <…> И у меня, как, наверное, и у многих здравомыслящих людей, возникает вопрос: что же у нас происходит в сфере строительства и недвижимости в целом? Получается, застройщикам выгоднее "держать" продажи, чем довести цены до справедливого уровня? Ответ, думаю, очевиден", — сказал лидер эсеров.
Он считает, что в сложившейся ситуации с ценами на новостройки очень велика спекулятивная составляющая.
"Кстати, нужно подумать и о самих квартирах. Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше — трехкомнатная", — добавил парламентарий.
По мнению Миронова, необходимо подумать о дополнительных мерах государственной поддержки застройщиков, возводящих преимущественно такое жилье.
«
"А те, кто продолжит строить в массе собачьи будки, пусть выплывает как-нибудь сам", — возмутился депутат.
Тратить государственные деньги на такое точно не стоит, заключил он.