https://ria.ru/20250223/nedvizhimost-2001078097.html

В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль

В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль - РИА Новости, 23.02.2025

В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль

Цены на жилую недвижимость, в частности, на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия —... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T06:40:00+03:00

2025-02-23T06:40:00+03:00

2025-02-23T15:15:00+03:00

общество

жилье

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены на жилую недвижимость, в частности, на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов."Убежден: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", — сообщил он. Миронов отметил, что "рыночек порешал" так, что покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей. "Цены на жилье изумляют, причем не только в столицах. <…> И у меня, как, наверное, и у многих здравомыслящих людей, возникает вопрос: что же у нас происходит в сфере строительства и недвижимости в целом? Получается, застройщикам выгоднее "держать" продажи, чем довести цены до справедливого уровня? Ответ, думаю, очевиден", — сказал лидер эсеров.Он считает, что в сложившейся ситуации с ценами на новостройки очень велика спекулятивная составляющая. "Кстати, нужно подумать и о самих квартирах. Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше — трехкомнатная", — добавил парламентарий. По мнению Миронова, необходимо подумать о дополнительных мерах государственной поддержки застройщиков, возводящих преимущественно такое жилье. "А те, кто продолжит строить в массе собачьи будки, пусть выплывает как-нибудь сам", — возмутился депутат.Тратить государственные деньги на такое точно не стоит, заключил он.

https://realty.ria.ru/20241122/rost-1985150715.html

https://realty.ria.ru/20241008/novostroyki-1976809343.html

https://realty.ria.ru/20250204/rosreestr-1997309501.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жилье, сергей миронов, госдума рф