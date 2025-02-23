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В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль - РИА Новости, 23.02.2025
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06:40 23.02.2025 (обновлено: 15:15 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/nedvizhimost-2001078097.html
В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль
В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль - РИА Новости, 23.02.2025
В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль
Цены на жилую недвижимость, в частности, на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия —... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T06:40:00+03:00
2025-02-23T15:15:00+03:00
общество
жилье
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены на жилую недвижимость, в частности, на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов."Убежден: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", — сообщил он. Миронов отметил, что "рыночек порешал" так, что покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей. &quot;Цены на жилье изумляют, причем не только в столицах. &lt;…&gt; И у меня, как, наверное, и у многих здравомыслящих людей, возникает вопрос: что же у нас происходит в сфере строительства и недвижимости в целом? Получается, застройщикам выгоднее &quot;держать&quot; продажи, чем довести цены до справедливого уровня? Ответ, думаю, очевиден&quot;, — сказал лидер эсеров.Он считает, что в сложившейся ситуации с ценами на новостройки очень велика спекулятивная составляющая. "Кстати, нужно подумать и о самих квартирах. Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше — трехкомнатная", — добавил парламентарий. По мнению Миронова, необходимо подумать о дополнительных мерах государственной поддержки застройщиков, возводящих преимущественно такое жилье. &quot;А те, кто продолжит строить в массе собачьи будки, пусть выплывает как-нибудь сам&quot;, — возмутился депутат.Тратить государственные деньги на такое точно не стоит, заключил он.
https://realty.ria.ru/20241122/rost-1985150715.html
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общество, жилье, сергей миронов, госдума рф
Общество, Жилье, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль

Лидер эсеров Миронов призвал взять под контроль цены на жилую недвижимость

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Цены на жилую недвижимость, в частности, на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
"Убежден: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", — сообщил он.
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Миронов отметил, что "рыночек порешал" так, что покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей.
«

"Цены на жилье изумляют, причем не только в столицах. <…> И у меня, как, наверное, и у многих здравомыслящих людей, возникает вопрос: что же у нас происходит в сфере строительства и недвижимости в целом? Получается, застройщикам выгоднее "держать" продажи, чем довести цены до справедливого уровня? Ответ, думаю, очевиден", — сказал лидер эсеров.

Он считает, что в сложившейся ситуации с ценами на новостройки очень велика спекулятивная составляющая.
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"Кстати, нужно подумать и о самих квартирах. Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше — трехкомнатная", — добавил парламентарий.
По мнению Миронова, необходимо подумать о дополнительных мерах государственной поддержки застройщиков, возводящих преимущественно такое жилье.
«

"А те, кто продолжит строить в массе собачьи будки, пусть выплывает как-нибудь сам", — возмутился депутат.

Тратить государственные деньги на такое точно не стоит, заключил он.
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