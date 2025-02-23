https://ria.ru/20250223/nasledstvo-2001072646.html

Нотариус рассказал, в каком случае наследство может перейти государству

Нотариус рассказал, в каком случае наследство может перейти государству - РИА Новости, 23.02.2025

Нотариус рассказал, в каком случае наследство может перейти государству

Наследство переходит в собственность государства, если никто его не примет, рассказал РИА Новости нотариус Москвы Илья Радченко. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:41:00+03:00

2025-02-23T03:41:00+03:00

2025-02-23T04:45:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Наследство переходит в собственность государства, если никто его не примет, рассказал РИА Новости нотариус Москвы Илья Радченко."Если же никто наследство не примет, то наследство уходит государству", — сказал он.Согласно законодательству, есть и другие причины: отсутствие наследников по закону и завещанию, потеря наследниками права наследования или решение отказаться от наследства без указания того, в чью пользу.Вместе с имуществом наследнику, по словам нотариуса, переходят и долги родственника, а если наследником становится государство или его субъект, то оно также наследует задолженности, которые не успел выплатить при жизни гражданин. Сумма такого долга будет равна стоимости полученного имущества. Все претензии тоже перейдут государству в пределах стоимости имущества, которое страна получит, заключил Радченко.

https://realty.ria.ru/20241120/sovfed-1984795576.html

https://ria.ru/20250204/nasledstvo-1997213239.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва