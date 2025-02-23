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Российского военного наградили за защиту миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 23.02.2025
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05:10 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/nagrada-2001075532.html
Российского военного наградили за защиту миссии МАГАТЭ
Российского военного наградили за защиту миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 23.02.2025
Российского военного наградили за защиту миссии МАГАТЭ
Командир дивизиона зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Анатолий был награждён Орденом Мужества за отражение массированного обстрела объекта с... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:10:00+03:00
2025-02-23T05:10:00+03:00
безопасность
россия
магатэ
"панцирь-с"
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Командир дивизиона зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Анатолий был награждён Орденом Мужества за отражение массированного обстрела объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ. "Анатолий командует дивизионом противовоздушной обороны. Награжден орденом мужества, медалью за отвагу. Представлен к медали Суворова. Защищал небо в самых горячих точках спецоперации. Командиру удалось подготовить уже более 30 экипажей. Орденом Мужества награжден за отражение массированного обстрела объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и Storm Shadow", - говорится в сообщении. Анатолий рассказал, что сейчас работает на лугано-донецком направлении и прикрывает инфраструктуру (электростанции, административные здания, командные пункты). По его словам, противник в большом количестве использует HIMARS, и беспилотники. Кроме того, командир занимается обучением военнослужащих и уже подготовил около 30-35 расчетов. Как сообщили в МО РФ, расчеты комплексов "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Комплексы оснащены 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.
https://ria.ru/20250223/putin-2001060170.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, магатэ, "панцирь-с"
Безопасность, Россия, МАГАТЭ, "Панцирь-С"
Российского военного наградили за защиту миссии МАГАТЭ

Командира дивизиона "Панцирей-С" Анатолия наградили Орденом Мужества

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитно-ракетный комплекс Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Командир дивизиона зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Анатолий был награждён Орденом Мужества за отражение массированного обстрела объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.
"Анатолий командует дивизионом противовоздушной обороны. Награжден орденом мужества, медалью за отвагу. Представлен к медали Суворова. Защищал небо в самых горячих точках спецоперации. Командиру удалось подготовить уже более 30 экипажей. Орденом Мужества награжден за отражение массированного обстрела объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и Storm Shadow", - говорится в сообщении.
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Анатолий рассказал, что сейчас работает на лугано-донецком направлении и прикрывает инфраструктуру (электростанции, административные здания, командные пункты). По его словам, противник в большом количестве использует HIMARS, и беспилотники. Кроме того, командир занимается обучением военнослужащих и уже подготовил около 30-35 расчетов.
Как сообщили в МО РФ, расчеты комплексов "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Комплексы оснащены 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.
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БезопасностьРоссияМАГАТЭ"Панцирь-С"
 
 
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