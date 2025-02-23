https://ria.ru/20250223/nagrada-2001075532.html

Российского военного наградили за защиту миссии МАГАТЭ

Российского военного наградили за защиту миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 23.02.2025

Российского военного наградили за защиту миссии МАГАТЭ

Командир дивизиона зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Анатолий был награждён Орденом Мужества за отражение массированного обстрела объекта с... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T05:10:00+03:00

2025-02-23T05:10:00+03:00

2025-02-23T05:10:00+03:00

безопасность

россия

магатэ

"панцирь-с"

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Командир дивизиона зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Анатолий был награждён Орденом Мужества за отражение массированного обстрела объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ. "Анатолий командует дивизионом противовоздушной обороны. Награжден орденом мужества, медалью за отвагу. Представлен к медали Суворова. Защищал небо в самых горячих точках спецоперации. Командиру удалось подготовить уже более 30 экипажей. Орденом Мужества награжден за отражение массированного обстрела объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и Storm Shadow", - говорится в сообщении. Анатолий рассказал, что сейчас работает на лугано-донецком направлении и прикрывает инфраструктуру (электростанции, административные здания, командные пункты). По его словам, противник в большом количестве использует HIMARS, и беспилотники. Кроме того, командир занимается обучением военнослужащих и уже подготовил около 30-35 расчетов. Как сообщили в МО РФ, расчеты комплексов "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Комплексы оснащены 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.

https://ria.ru/20250223/putin-2001060170.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, магатэ, "панцирь-с"