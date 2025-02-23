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В Молдавии почтили память павших советских солдат - РИА Новости, 23.02.2025
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14:24 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/moldaviya-2001125369.html
В Молдавии почтили память павших советских солдат
В Молдавии почтили память павших советских солдат - РИА Новости, 23.02.2025
В Молдавии почтили память павших советских солдат
Молдавские депутаты парламента, политики и активисты в воскресенье почтили память павших защитников Родины на мемориале "Вечность" в Кишиневе, передает... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:24:00+03:00
2025-02-23T14:24:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Молдавские депутаты парламента, политики и активисты в воскресенье почтили память павших защитников Родины на мемориале "Вечность" в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. В Молдавии 23 февраля официально не является праздничным днем, однако многие жители страны по-прежнему чествуют в этот день защитников Родины. В Кишиневе праздничная церемония возложения цветов прошла на мемориале "Вечность", в ней приняли участие депутаты парламента от оппозиционных партий, представители различных политических и гражданских ассоциаций, а также рядовые жители города. "Для молдавского народа, для нашей страны 23 февраля - это прежде всего День памяти и дань уважения всем тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, всем тем, кто продолжал службу в вооруженных силах в послевоенное время, тем, кто создавал Национальную армию Молдавии, людям в военной форме, которые и сегодня продолжают защищать мир, которые и сегодня остаются примером мужества, доблести и героизма. Это прежде всего наши ветераны Великой Отечественной войны, это ветераны вооруженных сил", - заявил журналистам глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. По его словам, люди, которые отдали свои жизни за то, чтобы защитить Молдавию, освободить ее от фашизма и вырастить достойное поколение, заслуживают вечной памяти и признательности. В этот день праздничные мероприятия прошли и в других городах Молдавии. В столице Гагаузской автономии - Комрате - был проведен праздничный марш. В ряде населенных пунктов поздравляли ветеранов.
https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001111308.html
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в мире, молдавия, кишинев, комрат, день защитника отечества
В мире, Молдавия, Кишинев, Комрат, День защитника Отечества
В Молдавии почтили память павших советских солдат

В Кишиневе на мемориале "Вечность" почтили память павших защитников Родины

© Fotolia / frimufilmsМорозное утро в Кишиневе, Республика Молдавия
Морозное утро в Кишиневе, Республика Молдавия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Fotolia / frimufilms
Морозное утро в Кишиневе, Республика Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Молдавские депутаты парламента, политики и активисты в воскресенье почтили память павших защитников Родины на мемориале "Вечность" в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
В Молдавии 23 февраля официально не является праздничным днем, однако многие жители страны по-прежнему чествуют в этот день защитников Родины. В Кишиневе праздничная церемония возложения цветов прошла на мемориале "Вечность", в ней приняли участие депутаты парламента от оппозиционных партий, представители различных политических и гражданских ассоциаций, а также рядовые жители города.
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"Для молдавского народа, для нашей страны 23 февраля - это прежде всего День памяти и дань уважения всем тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, всем тем, кто продолжал службу в вооруженных силах в послевоенное время, тем, кто создавал Национальную армию Молдавии, людям в военной форме, которые и сегодня продолжают защищать мир, которые и сегодня остаются примером мужества, доблести и героизма. Это прежде всего наши ветераны Великой Отечественной войны, это ветераны вооруженных сил", - заявил журналистам глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
По его словам, люди, которые отдали свои жизни за то, чтобы защитить Молдавию, освободить ее от фашизма и вырастить достойное поколение, заслуживают вечной памяти и признательности.
В этот день праздничные мероприятия прошли и в других городах Молдавии. В столице Гагаузской автономии - Комрате - был проведен праздничный марш. В ряде населенных пунктов поздравляли ветеранов.
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