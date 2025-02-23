https://ria.ru/20250223/moldaviya-2001125369.html

В Молдавии почтили память павших советских солдат

В Молдавии почтили память павших советских солдат - РИА Новости, 23.02.2025

В Молдавии почтили память павших советских солдат

Молдавские депутаты парламента, политики и активисты в воскресенье почтили память павших защитников Родины на мемориале "Вечность" в Кишиневе, передает... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:24:00+03:00

2025-02-23T14:24:00+03:00

2025-02-23T14:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Молдавские депутаты парламента, политики и активисты в воскресенье почтили память павших защитников Родины на мемориале "Вечность" в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. В Молдавии 23 февраля официально не является праздничным днем, однако многие жители страны по-прежнему чествуют в этот день защитников Родины. В Кишиневе праздничная церемония возложения цветов прошла на мемориале "Вечность", в ней приняли участие депутаты парламента от оппозиционных партий, представители различных политических и гражданских ассоциаций, а также рядовые жители города. "Для молдавского народа, для нашей страны 23 февраля - это прежде всего День памяти и дань уважения всем тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, всем тем, кто продолжал службу в вооруженных силах в послевоенное время, тем, кто создавал Национальную армию Молдавии, людям в военной форме, которые и сегодня продолжают защищать мир, которые и сегодня остаются примером мужества, доблести и героизма. Это прежде всего наши ветераны Великой Отечественной войны, это ветераны вооруженных сил", - заявил журналистам глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. По его словам, люди, которые отдали свои жизни за то, чтобы защитить Молдавию, освободить ее от фашизма и вырастить достойное поколение, заслуживают вечной памяти и признательности. В этот день праздничные мероприятия прошли и в других городах Молдавии. В столице Гагаузской автономии - Комрате - был проведен праздничный марш. В ряде населенных пунктов поздравляли ветеранов.

https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001111308.html

https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html

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в мире, молдавия, кишинев, комрат, день защитника отечества