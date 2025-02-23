https://ria.ru/20250223/mishustin-2001081626.html

Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества

Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025

Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:23:00+03:00

2025-02-23T08:23:00+03:00

2025-02-23T08:32:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. "Сегодня мы вспоминаем великие победы наших Вооруженных сил, ратные подвиги доблестных воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны. И с особой благодарностью в этот день чествуем всех, кто беззаветно предан своей Родине, самоотверженно стоит на страже ее безопасности и территориальной целостности, укрепляет суверенитет и могущество России, обеспечивая будущее для новых поколений", - говорится в обращении председателя правительства.

https://ria.ru/20250223/prazdnik-2000996259.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, день защитника отечества