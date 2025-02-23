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Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
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08:23 23.02.2025 (обновлено: 08:32 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/mishustin-2001081626.html
Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества
Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:23:00+03:00
2025-02-23T08:32:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. "Сегодня мы вспоминаем великие победы наших Вооруженных сил, ратные подвиги доблестных воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны. И с особой благодарностью в этот день чествуем всех, кто беззаветно предан своей Родине, самоотверженно стоит на страже ее безопасности и территориальной целостности, укрепляет суверенитет и могущество России, обеспечивая будущее для новых поколений", - говорится в обращении председателя правительства.
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общество, россия, михаил мишустин, день защитника отечества
Общество, Россия, Михаил Мишустин, День защитника Отечества
Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества

Мишустин призвал вспомнить великие победы Вооруженных сил России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.
"Сегодня мы вспоминаем великие победы наших Вооруженных сил, ратные подвиги доблестных воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны. И с особой благодарностью в этот день чествуем всех, кто беззаветно предан своей Родине, самоотверженно стоит на страже ее безопасности и территориальной целостности, укрепляет суверенитет и могущество России, обеспечивая будущее для новых поколений", - говорится в обращении председателя правительства.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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