https://ria.ru/20250223/mishustin-2001081626.html
Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества
Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:23:00+03:00
2025-02-23T08:23:00+03:00
2025-02-23T08:32:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993459874_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_a7e9666ccc87c9b767a273dc3794eca3.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. "Сегодня мы вспоминаем великие победы наших Вооруженных сил, ратные подвиги доблестных воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны. И с особой благодарностью в этот день чествуем всех, кто беззаветно предан своей Родине, самоотверженно стоит на страже ее безопасности и территориальной целостности, укрепляет суверенитет и могущество России, обеспечивая будущее для новых поколений", - говорится в обращении председателя правительства.
https://ria.ru/20250223/prazdnik-2000996259.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993459874_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_d2facfe6d92389e028e78aaf41fad54b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, день защитника отечества
Общество, Россия, Михаил Мишустин, День защитника Отечества
Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества
Мишустин призвал вспомнить великие победы Вооруженных сил России