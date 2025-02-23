https://ria.ru/20250223/merts-2001180322.html

Мерц выступил за формирование правительства ФРГ до 20 апреля

Мерц выступил за формирование правительства ФРГ до 20 апреля - РИА Новости, 23.02.2025

Мерц выступил за формирование правительства ФРГ до 20 апреля

Кандидат в канцлеры от лидирующего на выборах в ФРГ блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц придерживается... РИА Новости, 23.02.2025

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2025-02-23T23:43:00+03:00

2025-02-23T23:43:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры от лидирующего на выборах в ФРГ блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц придерживается позиции о необходимости формирования правительства до Пасхи (20 апреля). "Я остаюсь при моей личной надежде, что к Пасхе мы сформируем правительство. Ведь мир не ждет нас, а Европа ждет Германию", - заявил Мерц в эфире передачи Berliner Runde в эфире телеканала ARD, отметив, что формирование правительства будет трудным. Он особенно подчеркнул, что правительство должно быть функционирующим в контексте действий на международном уровне. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001178551.html

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в мире, германия, европа, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс