https://ria.ru/20250223/memorial-2001131802.html
В Сухуме возложили цветы к мемориалу защитникам Кавказа
В Сухуме возложили цветы к мемориалу защитникам Кавказа - РИА Новости, 23.02.2025
В Сухуме возложили цветы к мемориалу защитникам Кавказа
Торжественное возложение цветов к мемориалу защитникам Кавказа-участникам Великой Отечественной войны прошло в Сухуме в честь Дня защитника Отечества, передает... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:16:00+03:00
2025-02-23T15:16:00+03:00
2025-02-23T15:16:00+03:00
абхазия
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день защитника отечества
сухум
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Торжественное возложение цветов к мемориалу защитникам Кавказа-участникам Великой Отечественной войны прошло в Сухуме в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. "Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии, а также наших славных воинов, принимающих участие в специальной военной операции. Сегодня мы скорбим о наших павших героях", - заявил в ходе церемонии советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов. Перед памятником на набережной Диоскуров собралось значительное число желающих воздать почести павшим. В мероприятии по случаю Дня защитника Отечества приняли участие сотрудники Россотрудничества, российской дипмиссии, Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) в Абхазии, а также представители минобороны Абхазии и РФ. Возложение прошло под аккомпанемент военного оркестра, а у самого памятника выставили почетный караул с флагами России и Абхазии. "Почему нельзя забывать войну? Если люди забудут войну, обязательно начинается новая. Память - главный враг войны. Аристотель", - прокомментировал РИА Новости церемонию научный сотрудник отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Николай Медвенский.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997816083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день защитника отечества, сухум
Абхазия, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), День защитника Отечества, Сухум
В Сухуме возложили цветы к мемориалу защитникам Кавказа
Торжественное возложение цветов к мемориалу защитникам Кавказа прошло в Сухуме