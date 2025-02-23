https://ria.ru/20250223/memorial-2001131802.html

В Сухуме возложили цветы к мемориалу защитникам Кавказа

В Сухуме возложили цветы к мемориалу защитникам Кавказа - РИА Новости, 23.02.2025

В Сухуме возложили цветы к мемориалу защитникам Кавказа

Торжественное возложение цветов к мемориалу защитникам Кавказа-участникам Великой Отечественной войны прошло в Сухуме в честь Дня защитника Отечества, передает... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:16:00+03:00

2025-02-23T15:16:00+03:00

2025-02-23T15:16:00+03:00

абхазия

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

день защитника отечества

сухум

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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Торжественное возложение цветов к мемориалу защитникам Кавказа-участникам Великой Отечественной войны прошло в Сухуме в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. "Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии, а также наших славных воинов, принимающих участие в специальной военной операции. Сегодня мы скорбим о наших павших героях", - заявил в ходе церемонии советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов. Перед памятником на набережной Диоскуров собралось значительное число желающих воздать почести павшим. В мероприятии по случаю Дня защитника Отечества приняли участие сотрудники Россотрудничества, российской дипмиссии, Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) в Абхазии, а также представители минобороны Абхазии и РФ. Возложение прошло под аккомпанемент военного оркестра, а у самого памятника выставили почетный караул с флагами России и Абхазии. "Почему нельзя забывать войну? Если люди забудут войну, обязательно начинается новая. Память - главный враг войны. Аристотель", - прокомментировал РИА Новости церемонию научный сотрудник отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Николай Медвенский.

https://ria.ru/20250206/rossija-1997816083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день защитника отечества, сухум