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Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:52 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/medvedev-2001084401.html
Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев
Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев - РИА Новости, 23.02.2025
Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев
Россияне сплотились и выстояли в борьбе с врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:52:00+03:00
2025-02-23T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россияне сплотились и выстояли в борьбе с врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. В своем обращении по случаю Дня защитника Отечества Медведев отметил, что Россия начала СВО, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с Западом, и это было единственно верное решение. "Российский народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html
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россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев

Медведев: Россия выстояла в борьбе с врагом, которого весь мир накачивал оружием

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россияне сплотились и выстояли в борьбе с врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
В своем обращении по случаю Дня защитника Отечества Медведев отметил, что Россия начала СВО, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с Западом, и это было единственно верное решение.
"Российский народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света", - заявил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Медведев высказался о целях СВО
27 августа 2024, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Медведев
 
 
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