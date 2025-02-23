https://ria.ru/20250223/medvedev-2001084401.html

Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев

Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев - РИА Новости, 23.02.2025

Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев

Россияне сплотились и выстояли в борьбе с врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:52:00+03:00

2025-02-23T08:52:00+03:00

2025-02-23T08:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россияне сплотились и выстояли в борьбе с врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. В своем обращении по случаю Дня защитника Отечества Медведев отметил, что Россия начала СВО, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с Западом, и это было единственно верное решение. "Российский народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев