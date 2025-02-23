https://ria.ru/20250223/medvedev-2001084401.html
Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев
Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев - РИА Новости, 23.02.2025
Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев
Россияне сплотились и выстояли в борьбе с врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:52:00+03:00
2025-02-23T08:52:00+03:00
2025-02-23T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россияне сплотились и выстояли в борьбе с врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. В своем обращении по случаю Дня защитника Отечества Медведев отметил, что Россия начала СВО, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с Западом, и это было единственно верное решение. "Российский народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Россия выстояла в борьбе с циничным и жестоким врагом, заявил Медведев
Медведев: Россия выстояла в борьбе с врагом, которого весь мир накачивал оружием