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Медведев призвал сделать все для процветания России - РИА Новости, 23.02.2025
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08:47 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/medvedev-2001084102.html
Медведев призвал сделать все для процветания России
Медведев призвал сделать все для процветания России - РИА Новости, 23.02.2025
Медведев призвал сделать все для процветания России
Необходимо сберечь Россию и сделать всё для ее процветания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:47:00+03:00
2025-02-23T08:47:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Необходимо сберечь Россию и сделать всё для ее процветания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Главное - сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать всё для ее процветания. Во имя наших детей и внуков. Во имя великого будущего России!", - написал Медведев в День защитника Отечества.
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал сделать все для процветания России

Медведев: необходимо сберечь Россию и сделать все для ее процветания

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Необходимо сберечь Россию и сделать всё для ее процветания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Главное - сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать всё для ее процветания. Во имя наших детей и внуков. Во имя великого будущего России!", - написал Медведев в День защитника Отечества.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
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