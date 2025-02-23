https://ria.ru/20250223/medvedev-2001084102.html
Медведев призвал сделать все для процветания России
Медведев призвал сделать все для процветания России - РИА Новости, 23.02.2025
Медведев призвал сделать все для процветания России
Необходимо сберечь Россию и сделать всё для ее процветания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:47:00+03:00
2025-02-23T08:47:00+03:00
2025-02-23T08:47:00+03:00
общество
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Необходимо сберечь Россию и сделать всё для ее процветания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Главное - сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать всё для ее процветания. Во имя наших детей и внуков. Во имя великого будущего России!", - написал Медведев в День защитника Отечества.
https://ria.ru/20250223/rossija-2001083564.html
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал сделать все для процветания России
Медведев: необходимо сберечь Россию и сделать все для ее процветания