https://ria.ru/20250223/medvedev-2001084102.html

Медведев призвал сделать все для процветания России

Медведев призвал сделать все для процветания России - РИА Новости, 23.02.2025

Медведев призвал сделать все для процветания России

Необходимо сберечь Россию и сделать всё для ее процветания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:47:00+03:00

2025-02-23T08:47:00+03:00

2025-02-23T08:47:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Необходимо сберечь Россию и сделать всё для ее процветания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Главное - сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать всё для ее процветания. Во имя наших детей и внуков. Во имя великого будущего России!", - написал Медведев в День защитника Отечества.

https://ria.ru/20250223/rossija-2001083564.html

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2025

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общество, россия, дмитрий медведев